Una empresa sabadellenca, després de patir un ciberatac: “És important estar preparat”

La ciberseguretat per fer front als ciberatacs és essencial per enfrontar-se als hackers que en els darrers anys han posat en dificultats empreses i institucions arreu del món amb els seus atacs informàtics. Recentment, el grup criminal de hackers LockBit, conegut pel ciberatac a l’Ajuntament de Sevilla, també va intentar fer el mateix amb l’empresa sabadellenca Aggity People. “Van atacar un dels nostres servidors, encriptant dades i privant els nostres clients d’accés a la informació, i, en conseqüència, treballar. Afortunadament, gràcies al bon pla de recuperació que teníem implementat, va permetre restablir el servidor en menys de 24 hores sense perdre molta informació i sense afectar el servei”, explica el director general adjunt, Pablo Castro.

Sobre la situació viscuda fa unes setmanes, des de l’empresa sabadellenca, fundada l’any 1997, destaquen la importància de prendre consciència del que pot significar no estar ben preparat davant d’un ciberatac, explicant que “aquest atac ens ha servit per seguir reforçant la importància de la seguretat, i és aquí on, per exemple, pren força la idea de tenir sempre un bon pla de recuperació i treballar amb persones capacitades per dur-lo a terme, a més de conscienciar les persones sobre la utilització de funcionalitats que ajudin a garantir l’accés a informació confidencial o privada, com el doble factor d’autenticació, tot i que a vegades hi ha gent que és reticent perquè pot disminuir la immediatesa operativa”.

En la mateixa línia, Castro afegeix que, tot i superar auditories de ciberseguretat, els hackers sempre “van un pas endavant” i, per això, és sempre necessari “invertir esforços i recursos” en seguretat.

El 60%, en mans d’Aggity

L’any 2019, l’empresa sabadellenca, especialitzada en el desenvolupament de programari de gestió de recursos humans, va ser adquirida en un 60% del seu capital per la multinacional nacional Aggity Europe. Un 90% dels ingressos del negoci d’Aggity People provenen de la comercialització del programa Denario sota el model Software as a Service (SaaS).