Servei espera arribar fins als 24.000 moviments

“Podem tenir les millors màquines, però hem de tenir un bon equip”, explica la directora general de Servei, Sofia Gabarró. L’empresa sabadellenca de lloguer de carretons i plataformes elevadores, celebra aquest 2023 mig segle de vida.

Dècades de treball d’aprenentatge continu i constant per tal de poder arribar a consolidar-se com a líder a Catalunya. “Nosaltres no mirem el curt i mitjà termini, mirem el llarg termini, per responsabilitat amb l’empresa, amb l’equip humà, les seves famílies i les pròximes generacions. No som un equip directiu que mirem el nostre resultat d’avui per aconseguir la nostra prima o el fons d’inversió per vendre l’empresa. Volem una continuïtat, fer bé les coses”, afegeix Gabarró, qui pròximament, tal com va anuncia el seu pare, i alhora fundador de Servei, Ramón Gabarró Badia, serà nomenada presidenta executiva de l’empresa.

Actualment, disposen d’una flota d’unes 1.200 unitats, entre carretons i plataformes elevadores i manipuladors telescòpics, i esperen tancar aquest 2023 amb una facturació de 9,5 milions d’euros, un 15% més que l’any passat (8,3 milions d’euros). En aquesta línia, confien augmentar el nombre anual de moviments, passant dels 21.000 del passat 2022, als 24.000 d’aquest 2023 (+12,5%). “Quan alguna màquina té alguna avaria, hem de ser molt efectius, immediats, perquè aquest és el nostre core business. Al final, qui et deixa per preu, tornarà per servei, però si et deixen pel servei que ofereixes, no tornaran pel preu que sigui”, recorda Toni Arauz, director tècnic de l’empresa, mentre afegeix que “el millor comercial és aquell client satisfet, que a través del boca-orella ens recomana i valora el nostre servei”.

De les crisis en surten oportunitats

Amb una cartera de prop de 5.000 clients, tant nacionals com internacionals, i prop d’una cinquantena de treballadors entre les cinc seus –Sabadell, Tarragona, Lleida, Girona i Vic–, Servei ha apostat contínuament per la innovació per garantir la seguretat i el servei en els diversos sectors on és present –logística, indústria, espectacles, pintors, sanitari, entre altres–. Prova d’això és el pas efectuat l’any 2008, en disposar de la primera màquina amb geolocalitzador. “Les tenim monitorades, i això ens dona molta informació, com per exemple, conèixer si està treballant, si no ho fa, la seva ubicació, i avançar-nos informació d’alguna possible avaria, per tenir la peça a punt amb el tècnic, en el cas que s’acabi produint”, explica Arauz.

Recentment, l’any 2020, en plena pandèmia, van incorporar un nou Enterprise Resource Planning (ERP), que ha permès millorar “els petits processos, essent més efectius, i així ens podem dedicar en altres tasques de valor afegit com, per exemple, la formació dels tècnics. Ara tenim dades que ens permet veure en què anem bé, no tant bé i en què podem millorar”, afegeix Gabarró.

Si fa tres anys van incorporar un nou sistema informàtic, l’any 2008, amb la primera gran recessió d’aquest XXI, van aprofitar-lo per ampliar l’estoc de maquinària nova i seminova. “Anualment invertim dos milions d’euros en maquinària, i sempre hem d’estar amb els ulls oberts. Sempre hem dit que som llogadors de coses”; apunta l’empresària sabadellenca. De cara al futur, Sofia Gabarró, confia que Servei “continuarà creixent, amb un equip humà compromès, implicat i humil, perquè els clients continuïn confiant en Servei”.