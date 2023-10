Obre un nou espai de cotreball a Castellar

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació ha habilitat un espai de cotreball per facilitar l’emprenedoria i donar suport als primers passos d’empreses a la vila i a professionals independents del municipi.

El nou espai s’ubica al Centre de Serveis, al polígon industrial del Pla de la Bruguera, i consta de sis punts de treball per a treballadors autònoms o petites empreses de nova creació a Castellar del Vallès.

Amb aquesta iniciativa es pretén oferir un espai obert de treball, amb despatxos a preu assequible però amb tots els requeriments necessaris per dur a terme l’activitat econòmica: taula, cadira, calaixera, armari amb clau i bústia per cada usuari, connexió a internet, opció de domiciliació empresarial i d’assessoraments tècnics, així com plaça d’aparcament i accés a tota la infraestructura del Centre de Serveis.

La intenció és que aquest nou espai permeti dinamitzar encara més el Centre de Serveis com a allotjament empresarial, comptant així, amb un ecosistema més competitiu.