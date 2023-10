La Crida vol saber quant costa el Nadal a Sabadell

Més transparència, descentralització de les activitats i garanties laborals dels treballadors que fan possible el Nadal. La Crida per Sabadell ha anunciat aquest dilluns les bases de la moció que portarà al Ple el pròxim 23 d’octubre. La formació ha posat la lupa en la inversió de la celebració nadalenca, en un context marcat per la pujada d’impostos i taxes a la ciutat, la incorporació de dos nous regidors al Govern local i l’anunci de la compra del Museu del Gas la setmana passada.

“En un context en què hem conegut la pujada d’impostos històrica a Sabadell, segons ens diuen per evitar un forat molt més gran a les arques municipals, posem el focus en totes les despeses i en si són supèrflues o no”, ha exposat la portaveu Anna Lara. La formació anticapitalista, que ha fet balanç anual dels números de Nadal els darrers anys, denuncia les dificultats que posa l’executiu local per conèixer cada partida destinada al Nadal.

“L’any passat van anunciar una quantitat i després vam descobrir que havien gastat 300.000 euros més. Volem transparència i que siguin conscients que aquestes despeses estan sent observades, potser la seva actitud, doncs, no seria la mateixa”, ha reiterat Lara sobre la necessitat de fiscalitzar les actuacions de l’Ajuntament.

Per la seva banda, el regidor Oriol Rifer també ha posat el focus en la necessitat de descentralitzar i arribar a tots els barris de la ciutat amb la mateixa força, no només al Centre. “Totes les veïnes tenen el mateix dret a gaudir de la festa”, ha reclamat. A més, ha afegit que cal un control estricte de les situacions laborals de totes les persones que participen en el festival de Nadal, per tal d’evitar la precarització dels treballadors que fan possible la celebració.

Suport al poble palestí

En paral·lel, a l’espai de la Junta de portaveus que se celebrarà aquest dimecres, la formació portarà una moció per demanar un posicionament explícit de l’Ajuntament en suport al poble palestí després de l’esclat del conflicte amb Israel. “Denunciem clara i contundentment l’Apartheid que viu el poble palestí i volem que l’Ajuntament de Sabadell sigui coherent amb la defensa dels drets humans i civils i se sumi a aquesta denúncia”, ha declarat Rifer.