El CN Sabadell cau eliminat de la Copa del Rei

El CN Sabadell s’ha acomiadat del somni de la Copa del Rei amb una derrota per 1 a 4 davant el Sala 5 Martorell. Els de Pau Machado han fet un partit molt complet, però la superior categoria dels visitants s’ha fet notar. El Pavelló Nord ha presentat una gran afluència i ha estat una gran ajuda per als nedadors que ho han intentat fins a l’última gota de suor.

I és que des de l’inici el partit ha estat molt intens. El Martorell ha sortit més ben plantat i ha començat a trobar situacions d’atac, però el primer cop l’ha donat el Club Natació. Als primers minuts, Luis Garcia ha continuat el seu idil·li golejador de la temporada caçant un rebuig i posant el primer del partit. Ha estat aleshores que els nedadors han donat una passa endavant i s’han començat a sentir més còmodes. També hi ha hagut una dosi de polèmica amb un gol visitant que l’àrbitre no ha concedit a l’haver assenyalat una falta anterior.

I quan millor es trobava el CNS ha arribat l’empat. Ha estat obra de l’ex de l’Escola Pia, Arnau Graell, que amb una gran maniobra ha igualat l’enfrontament. Al límit del descans, Rubén Sánchez ha culminat la remuntada visitant i, a falta d’un segon pel final del primer temps, Luis Garcia ha tingut a les seves botes el segon amb una rematada que s’ha estavellat al pal. A l’inici de la segona part ha tornat a ser protagonista Garcia, però aquesta vegada de forma negativa i és que el nedador ha vist la segona groga en una jugada que ha creat gran indignació en la grada.

La sentència, al segon temps

Ha aprofitat la superioritat el Martorell per duplicar l’avantatge amb una jugada de segon pal culminada per Jon de Olabarría. Ho ha intentat fins al darrer instant el CN Sabadell, ja amb porter-jugador, i també ha pogut sentenciar el conjunt d’Adri Sánchez amb un doble penal que ha aturat Josep María Martínez. I finalment ha trobat el gol definitiu l’equip del Baix Llobregat amb el doblet de Jon que ha certificat l’1 a 4. S’acaba el somni de la Copa, però continua el de la lliga per a un equip que encara es troba invicte a Segona B.

El tècnic, Pau Machado, ha valorat positivament el partit del seu equip malgrat l’eliminació. “Són partits que vas molt al límit i al final es nota la diferència de categoria. Crec que el Martorell és mereixedor del triomf. Hem tingut situacions, sobretot a la segona part, per poder igualar, però els petits detalls han decidit”. El dissabte els nedadors tornen a la competició en la visita a Les Corts amb l’objectiu de continuar sumant. “Hem de veure com afronta l’equip la primera derrota de la temporada, però crec que no afectarà massa. Ens hem de refer ràpid perquè el cap de setmana tornem a tenir un partit important i només pensem a seguir guanyant per seguir a la zona alta”, ha reflexionat Machado.

/Lluís Franco