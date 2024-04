De què parlen al carrer?

[Editorial, 27 d’abril del 2024]

La campanya de les eleccions autonòmiques del 12-M va començar ahir, després d’un llarg període de precampanya. Tots els partits van començar amb força una cursa per al Govern i la presidència de la Generalitat, en què ciutats com Sabadell, amb un gran pes poblacional i econòmic dins de Catalunya, tornaran a ser decisives. Aquests dies és probable que vegin més notícies i entrevistes de política al Diari per sobre del que és habitual. Hi haurà molts mítings i atencions als mitjans, i esperem més idees que missatges creuats entre els uns i els altres. L’enfrontament no aporta res, les propostes per poder comparar programes, sí. La desafecció política és un autèntic problema generat per la mateixa classe política i la manera de combatre-la és parlar dels problemes que patim els ciutadans i de possibles solucions. Cal parlar amb el llenguatge del carrer, del que preocupa els veïns corrents. S’ha de trobar una solució per accedir a l’habitatge, concretar el futur del transport públic i de les infraestructures, parlar de seguretat, de com es remunta el baix nivell educatiu i l’ús de la llengua catalana, de com es cuiden les empreses i de com es pot aconseguir que en vinguin més i que generin més feina. El que importa a la gent, que inquieta i afecta els ciutadans de Sabadell, del Vallès i de tot Catalunya.