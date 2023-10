Castellar posa en marxa una aplicació per protegir a les víctimes de violència masclista

Castellar tindrà un nou servei dirigit a la protecció de les víctimes de violència masclista. La Policia Local de la vila ha posat en marxa la mesura mitjançant una aplicació que es pot instal·lar en terminals mòbils. Amb l’activació d’aquest servei, les usuàries poden alertar directament la Policia prement només un botó de l’aplicació, que envia en temps real la ubicació i ofereix també la possibilitat de contactar directament amb el cos de seguretat, tant per xat com per telèfon, un cop donada l’alerta.

Aquesta aplicació està destinada a usuàries que disposin d’ordres de protecció judicial vigents i altres usuàries que estiguin sent assistides per la xarxa assistencial existent en l’àmbit de la violència de gènere, sempre i quan es determini que poden tenir risc en aquest àmbit.

D’aquesta manera es pretén donar més immediatesa i eficàcia en la protecció integral de les víctimes de violència de gènere.

A dia d’avui, són quatre les dones residents al municipi que fan ús d’aquest servei, tot i que es preveu la incorporació de més usuàries a curt termini.

La setmana passada, el servei va ser presentat pel regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, la regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Àngela Bailén, a més del cap de la Policia Local, Armand Martínez, i la caporala responsable del grup de violència de gènere de la Policia Local, Marta Fernández.