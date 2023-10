L’exconseller Joan Manuel Tresserras inaugurarà el curs de la Fundació Bosch i Cardellach

La Fundació Bosch i Cardellach (FBiC) inaugurarà el curs 2023-24 aquest dijous, 19 d’octubre. Ho farà amb la conferència del Dr. Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, que parlarà sobre Polítiques culturals, globals i locals. Tresserras és el president de la Fundació Josep Irla, vinculada a ERC, i professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB. La conferència es farà a les 18.30 h a la seu de la Bosch i Cardellach, al carrer d’en Font, 1 (Centre).

La directora de la fundació, Glòria Dalmau, explica la tria de Tresserras pel seu “rigor acadèmic i científic i les seves inquietuds per la cultura i els mitjans”. Dalmau assegura que aquest curs la fundació es vol centrar en “activitats que analitzin el passat, però també parlin del futur, i siguin interessants per la societat”.

Es vol iniciar una diagnosi sobre temes de ciutat, començant pel tercer sector; hi haurà Curs d’història del Vallès, sobre la dictadura de Primo de Rivera; continuaran el club de lectura de teatre dirigit per Sergi Belbel i les sessions d’art i cinema amb el Cineclub. També s’homenatjarà el poeta Marcel Ayats (mort el 2020), i de cara a l’any vinent es treballa per publicar la biografia d’Andreu Castells que l’exdirector de la fundació i historiador Josep Maria Benaul va deixar inacabada. Una altra tasca que fa la fundació és coordinar i dirigir l’inventari de patrimoni immaterial del Vallès.