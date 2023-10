Queralt Castellet, premiada a la gala Woman&Sport 2023

La sabadellenca, Queralt Castellet, ha rebut el Premi Evolució a la tercera gala Woman&Sport que organitzen la revista Woman i el diari Sport. La iniciativa, que va sorgir el 2021, busca donar un major reconeixement a l’esport femení estatal i, en la seva tercera edició, ha atorgat premis a esportistes de tota mena. Algunes de les personalitats més destacades entre les guardonades han estat Aitana Bonmatí o Garbiñe Muguruza i també s’han reconegut grans trajectòries com les d’Almudena Cid o Joana Pastrana. Hi ha hagut dues categories més amb regust sabadellenc i és que l’exwaterpolista del Club Natació, Jennifer Pareja, ha rebut el premi directiva i la corredora de la JAS, Sofia Santacreu, el premi revelació.

En el cas de Castellet, el reconeixement ha estat per la seva perseverança fins a assolir la plata olímpica als Jocs d’hivern de Pequín el 2022, en la seva cinquena participació. Una fita històrica per a l’esport estatal que només ha aconseguit 5 medalles d’hivern en tota la història. Amb la plata de Pequín, la surfista de neu sabadellenca va rebre el merescut premi i la cirereta a una carrera extraordinària. Consolidada com una de les esportistes de referència als últims anys, especialment als esports d’hivern, Queralt Castellet ha sumat un nou reconeixement amb el premi de la gala Woman&Sport 2023.