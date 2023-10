Nova jornada de retards a l’R4 per diverses incidències

Nou matí complicat a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell amb altres punts de la comarca i el país. Els trens de la línia R4 de Rodalies, que passa per la nostra ciutat i altres municipis vallesans, registren afectacions horàries per la presència d’un animal a la via. La incidència s’ha produït a l’altura de Sant Sadurní d’Anoia. Segons ha informat Adif, els retards acumulats són d’uns 40 minuts de mitjana i afecten tota la línia.

Los trenes de la línea @rod4cat de Barcelona registran retrasos medios de 40 minutos por la presencia de un animal en la vía en Sant Sadurní d’Anoia. — INFOAdif (@InfoAdif) October 17, 2023

A banda, una incidència al migdia ha afectat la senyalització a Terrassa i ha obligat a interrompre la circulació de la línia R4 del nucli de Barcelona al pas per aquesta estació, en el tram entre les dues capitals vallesanes. Durant uns minuts, s’ha establert un pla alternatiu de transport amb transbordaments per carretera entre Sabadell Sud i Manresa. La incidència ja ha quedat solucionada i s’està recuperant la circulació de trens, que encara es veuen alterats per l’incident.

Una incidencia que afecta a la señalización en Terrassa mantiene interrumpida la circulación de la línea R4 del núcleo de Barcelona a su paso por esta estación. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Sabadell Sud y Manresa. — INFOAdif (@InfoAdif) October 17, 2023

Per avaria ja solucionada en les instal·lacions entre l’estació de Terrassa estació del Nord i Sabadell Sud, els trens circulen amb irregularitat que poden superar els 15 minuts. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) October 17, 2023