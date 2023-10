La temporada d’òpera aterra aquesta setmana a la Faràndula amb un símbol universal de l’amor passional i tràgic. Amb un clàssic com Romeu i Julieta que, tot i que va ser escrit per Shakespeare el 1597, mai no deixa de tenir consonàncies amb l’avui. “És una obra sobre la intolerància. Desgraciadament, veient tot el que passa al món, resulta molt actual”, comenta el director d’escena de l’obra de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC), Pau Monterde.

El Romeu i Julieta del compositor Charles Gounod, sota la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, serà la primera representació de quatre de la temporada –un més que l’any passat–, tots sota la direcció artística d’una incombustible soprano Mirna Lacambra que a l’estiu va celebrar els seus 90 anys. Després de les tres funcions a Sabadell (18, 20 i 22 d’octubre), viatjarà per Catalunya a través de 7 ciutats. Com sempre, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell.

“És pura òpera francesa. Una òpera amb un gran lirisme musical que de mica en mica va creant el clima adient per a tot el que ofereix: amor intens, tragèdia, un mal final…”, explica Jordi Torrents, membre de la FOC i vicepresident de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Romeu i Julieta ja es va representar el 2012 a la Faràndula.

És una obra vocalment molt exigent per als dos protagonistes de l’obra, que afronten quatre duets amorosos molt intensos i sobre els quals recau gairebé tot el pes de l’òpera. Tant per a la soprano mallorquina Marga Cloquell, a qui veurem a Sabadell tot i que alterna el paper de Julieta amb la ucraïnesa Yulia Merkudinova, com per al tenor barceloní Albert Casals, que ja es va convertir en Romeu la darrera vegada que es va representar l’obra a Sabadell, el 2012. L’escenari, auster, encara reforça aquesta responsabilitat artística.

“És un clàssic que no passa de moda, llargament representat en cinema i teatre” i que escenifica temes universals com “les lluites de poder, els prejudicis i les diferents maneres de viure”, assenyala la soprano Cloquell. Per a ella, un dels grans atractius de l’obra és descobrir com “el compositor ha descrit el viatge emocional que fan dos joves que s’enamoren perdudament i arrisquen la vida per estar junts”.

“Cal cantar de manera dolça, però en les parts més heroiques de l’obra, la veu s’exposa en una tessitura més extrema, a un dramatisme més accentuat”, ressalta Casals, que avança que és una obra “preciosa” que emocionarà.

Romeu i Julieta és una òpera sobre la intolerància, però també és la màxima expressió d’una idea que acostuma a defensar Mirna Lacambra: “L’amor és l’experiència més emocionant i meravellosa de la qual pot gaudir l’ésser humà. Només l’amor i la música fan que la vida es pugui viure amb una gran joia”.