Prova de sirenes per risc químic al Vallès: en què consisteix?

Protecció Civil provarà aquest dimecres 18 d’octubre un total de 21 sirenes de risc químic en 12 municipis del Vallès Occidental, la Selva, el Bages, el Berguedà i la Vall d’Aran, a més d’enviar alertes a tots els telèfons mòbils de la zona. El simulacre afectarà també sis municipis més per proximitat a les sirenes, que en total sumen uns 112.000 habitants censats. Les sirenes i les alertes als mòbils s’activaran a les 11 del matí i serviran per familiaritzar la població amb el consell bàsic en cas d’accident en una indústria química: confinar-se el més aviat possible. La prova ja es va fer al setembre a Tarragona i Terres de l’Ebre i es farà al novembre a l’entorn més proper a Barcelona.

El so d’inici de les sirenes seran tres senyals d’un minut de durada, amb tonalitat ondulant com si fos una ambulància, separats per silencis de 5 segons. Al cap d’uns 15 minuts hi haurà el so final, de 30 segons, més pla i agut que l’inicial. A banda, els mòbils que es trobin a la zona rebran els missatges escrits i amb un so estrident fins que l’usuari els apagui, amb el text següent en català, castellà i anglès, a més de l’aranès a l’Aran: ‘Prova de sirenes i alerta de protecció civil. S’activen les sirenes de risc químic per fer proves a les zones de risc. És un simulacre. En un cas real, si sentiu les sirenes, confineu-vos’.

Què caldrà fer?

Els ciutadans no estaran obligats a confinar-se, però Protecció Civil ho recomana per tal de practicar. En cas de risc real, caldria entrar el més aviat possible en un edifici proper, tancar portes i finestres i qualsevol ventilació exterior fins que sonés l’avís de finalització de risc. Alguns centres educatius ja han confirmat que realitzaran el simulacre. Durant el simulacre, les associacions de voluntaris de protecció civil faran d’observadors per comprovar si hi ha bona recepció del so i si la població es confina.

La zona de sirenes no coincidirà del tot amb la dels avisos a telèfons mòbils, perquè la cobertura de les antenes és superior. No obstant, en un cas real els ciutadans que rebin l’alerta però no sentin la sirena sabran què està passant, a quina zona afecta i què han de fer.

Quan sonaran les sirenes?

En concret, a les 11 del matí sonaran dues sirenes a Polinyà i una a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), tres a Granollers, tres més a Gualba, dues a Montornès del Vallès, dues a Sant Celoni i una a Parets del Vallès (Vallès Oriental), una a Riells i Viabrea (Selva), tres a Sant Vicenç de Castellet i una a Castellgalí (Bages), una a Puig-reig (Berguedà), i una a Les (Vall d’Aran). D’aquestes, n’hi ha cinc que son noves i que sonaran per primer cop. Parets, Santa Perpètua i Polinyà no en tenien cap fins ara, mentre que Montornès, en suma una a la que ja tenia. Les sirenes també s’escoltaran als municipis propers de Barberà del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Montmeló i Vilanova del Vallès.

Tot i que a Sabadell no sonaran les sirenes, es podrien arribar a sentir les de municipis veïns i, en algun cas, podrien arribar alertes als telèfons mòbils, depenent de la zona on es trobin.

Els territoris afectats tenen 112.359 habitants censats, però aquell dia i a aquella hora hi pot haver més gent a la zona. Per territoris, els polígons químics del Vallès Occidental est, el Vallès Oriental i la Selva-Tordera, sumen 101.771 habitants; el Bages i el Berguedà tenen 9.653 habitants a la zona afectada, i Les, 895. Per municipis, els que tenen major població afectada són Granollers (44.462), Sant Celoni (17.450) i Canovelles (11.753). Parets del Vallès, Polinyà, les Franqueses del Vallès i Sant Vicenç de Castellet tenen entre 5.000 i 9.000 habitants afectats cadascun.

Els establiments industrials afectats són 53, que formen part del Plaseqcat: 45 al Vallès, un a la Selva, cinc al Bages, un al Berguedà i un a la Val d’Aran.

Per què es fa?

Aquesta és la segona prova general de sirenes que es du a terme aquest any. Al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre es va fer el 20 de setembre passat, i el 15 de novembre es farà l’última prova del Plaseqcat, en aquest cas al Barcelonès, Baix Llobregat i la resta del Vallès Occidental. Aquests últims dies Protecció Civil ha estat fent sessions informatives amb un centenar d’operatius locals perquè estiguin preparats. En els últims dies s’han distribuït 2.400 cartells i 37.000 fullets informatius a la zona.

Protecció Civil ha creat una enquesta per valorar l’audició de les sirenes i si s’ha rebut l’alerta al telèfon mòbil a les zones afectades. L’enquesta s’activarà dimecres i no incorpora dades personals.

Històricament es realitzaven dues proves de sirenes de risc químic cada any. Al llarg d’un matí totes les sirenes del Plaseqcat, incloses les de Tarragona del Plaseqta, que es van segregar el 2020, s’activaven per comprovar-ne el funcionament i familiaritzar la població amb el so. Actualment, hi ha 113 sirenes a tot Catalunya, i el 2024 se n’instal·laran set més, valorades en 172.000 euros, per cobrir zones fosques o noves zones amb riscos químics menys importants.