Sniqus pinta l’amor a la galeria Caelis de Shanghai

Un pintor búlgar que viu a Sabadell i que artísticament és molt estimat a la Xina. El cas de Nico Atanasov, conegut artísticament com a Sniqus i resident a la ciutat des de fa 13 anys, que exposa a la galeria Caelis de Shangai algunes de les seves obres en una exposició col·lectiva sobre l’amor. Hi participen altres artistes catalans que exposen arreu del món, com August Vilella, Edgar Plans i Cesc Abad.

“Com a tema per a l’exposició, ens van demanar ‘la nit romàntica’. Tots els quadres, doncs, estan dedicats a l’amor: el propi, cap a una tercera persona, cap a la pròpia obra…”, comenta Sniqus. “A la Xina, el producte espanyol es ven molt”, afegeix.

El seu estil artístic és ben particular, admet. “És pop surrealista combinat amb street art”. Faig servir totes les tècniques a l’hora de pintar: oli, acrílic, esprais, aerògraf, tintes… Tot barrejat, costa molt identificar l’estil fins i tot pels galeristes”.

Sniqus va començar a pintar 20 anys enrere de forma autodidacta. El salt professional li va arribar el 2017, quan va trobar el seu estil representatiu. “Aquell any vaig contactar amb un marxant d’art internacional a qui admirava, una persona amb renom. Em va contestar i, un mes després, va ser al·lucinant: va venir a casa meva, a Sabadell, i vam estar xerrant durant hores”, recorda. És el representant que li fa de pont per exposar a la galeria Caelis, a través del consolat espanyol al país.

Properament, Sniqus també exposarà col·lectivament a la Galeria Est Art de Madrid, a Alcobendas. Hi durà un quadre titulat com a Santa Claus contra el Grinch. La seva obra arribarà el març de 2024 al Museu d’Art de Sabadell. Té unes ganes especials d’exposar a la ciutat.