Salut i eficiència, entre els reptes dels pròxims anys per fer front al canvi climàtic des de Sabadell

L’emergència climàtica obliga a fer canvis importants per reduir l’escalfament global i millorar la salut de les persones. La prolongació de la sequera i les altes temperatures propicien la presència de plagues com les paneroles, especialment molestes pels veïns que les pateixen. Més enllà d’aquesta qüestió, des del municipi més petit a l’estat més gran, tots comparteixen la necessitat de trobar noves eines per seguir endavant. Els reptes són diversos, en matèria d’aigua, habitatge, mobilitat, alimentació, etc.

La presidenta de la presidenta de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient de la Cambra de Comerç de Sabadell, Eulàlia Planes, opina que “hem de fer les ciutats més eficients. Al final, els recursos seran més limitats, però tenim tecnologia per fer-les més eficients”. Per altra banda, l’investigador en crisi climàtica vinculat a l’Adenc i resident a Sabadell, Joan Buades, assegura que “el tema principal és la salut”. Buades menciona estudis com els de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i altres entitats que parlen del concepte 3-30-300, que es refereix al fet que tothom hauria de veure tres arbres des de casa seva, que tots els barris tinguin un 30% de superfície arbrada i tothom hauria de tenir un parc decent a un màxim de 300 metres. Greenpeace, per exemple, apunta que “cada ciutat hauria de tenir 50 metres quadrats de superfície vegetal per habitant, encara que 15 metres quadrats es consideri acceptable (el mínim són 9 metres quadrats)”. Joan Buades subratlla la importància d’introduir més verd a les ciutats perquè “allà on hi ha arbres hi ha ombra i humitat, i la temperatura és molt més resistible”.

Millorar l’eficiència

Eulàlia Planes subratlla que l’eficiència en tots els àmbits serà la clau dels pròxims anys, gràcies a l’ús de la tecnologia. Recorda unes paraules que recentment va explicar el catedràtic d’Enginyeria Ambiental Rafael Mujeriego a la Cambra, parlant de la gestió eficient de l’aigua, i va recomanar fixar-se en el model de Califòrnia, als Estats Units, perquè “porta anys d’avantatge” en aquesta matèria. Planes subratlla que a Sabadell s’està fent molt bona feina des de la Companyia d’Aigües de Sabadell (Aigües Sabadell – Cassa) . “Sabadell és una ciutat pionera en l’ús d’aigua regenerada i la recollida d’aigües”, afegeix la presidenta de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient de la Cambra de Comerç de la ciutat.

Altres qüestions a tractar

La llista d’àmbits a repensar per ajudar a fer front al canvi climàtic és àmplia. A part de la gestió de l’aigua i l’eficiència, hi ha qüestions de mobilitat, habitatge o energia a tenir en compte, per posar alguns exemples. Del primer bloc, l’investigador Joan Buades assenyala que a Sabadell s’haurien de reduir els cotxes que hi circulen, i obre el debat sobre la possibilitat d’establir un tramvia de circumval·lació entre la Gran Via i l’Eix Macià, a part d’implementar la zona de baixes emissions (ZBE).