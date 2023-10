ERC reclama més presència del català a Sabadell

A la Plana del Pintor, l’Ajuntament va fer els cartells de les obres del carrer del Caucas en castellà. L’últim vídeo publicat al compte oficial d’Instagram de l’Ajuntament de Sabadell, sobre l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Despatx Lluch, al Centre, té subtítols en castellà quan l’alcaldessa, Marta Farrés, surt parlant en català. El mateix passa en el que explica la compra del Museu del Gas i en altres vídeos, també de l’any passat.

Davant d’aquesta situació, que no és nova i es repeteix sistemàticament, ERC va aixecar la veu ahir divendres per reclamar que el consistori promogui l’ús institucional i social del català com a llengua preferent. El portaveu dels republicans, Gabriel Fernàndez, assegura que “l’Ajuntament ha de fer sempre un ús preferent de la llengua pròpia, tal com estableix el reglament vigent, l’incompliment reiterat del qual ens sembla lamentable i no ens resignem a naturalitzar”.

ERC presentarà una moció al ple d’octubre, previst per al pròxim dilluns, 23 d’octubre a les 17 h, en què defensarà l’aplicació d’una bateria de propostes perquè l’executiu local promogui el coneixement i l’ús de la llengua tant a la institució com al carrer, amb activitats d’assertivitat lingüística o una campanya institucional.

Incompliments d’una altra moció

ERC denuncia que no s’estan complint la majoria d’acords de la moció aprovada el febrer del 2022 amb el suport de cinc entitats a favor de la normalització lingüística del català. Segons el grup municipal, els punts del reglament lingüístic que no s’estan complint són l’1, sobre el compliment del propi reglament; el 2, sobre els recursos per al Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL); el 3, que fa referència a recuperar l’Assessoria Lingüística “amb un full de ruta clar”, i el 4, per llançar una campanya institucional que doni a conèixer i promocioni els drets lingüístics de la ciutadania.

Gabriel Fernàndez també fa responsable d’entomar aquesta situació Junts per Sabadell, que ara governa amb el PSC a la ciutat. Fernàndez ha recordat que el pacte entre les dues parts fa referència a la llengua catalana, i les insta a abordar aquesta situació en el termini màxim d’un any. “Crec que el pacte ja s’està incomplint [pels exemples que va exposar]. Podem jugar a dir que fa uns dies que han entrat al Govern, però la realitat és que hi són des del 2019”, amb els primers acords pels pressupostos a canvi de liderar la transformació de la Gran Via.

El portaveu d’ERC al ple municipal també posa l’accent en què el compliment del reglament lingüístic també interpel·la els 27 regidors de la corporació municipal.