Sabadell en Comú Podem proposa que “els veïns decideixin els pressupostos participatius”

Sabadell En Comú Podem presentarà dilluns vinent al ple municipal una moció per demanar una partida vinculada als pressupostos participatius als districtes de Sabadell. “Presentarem aquesta proposta al ple per acordar també un pressupost de mandat, que duri els quatre anys de la legislatura”, va exposar Alejandra Sandoval, número dos dels comuns a Sabadell, en un contacte amb els mitjans de comunicació, ahir divendres, a l’Ajuntament de Sabadell. “Des que els pressupostos s’aproven cada any, no responen a les necessitats reals de la ciutat”, va afegir.

Sandoval va demanar que els “pressupostos han de ser a nivell de districte” i que “no hi ha ningú millor que els veïns de cada barri per saber on i en què cal destinar els pressupostos”. En aquest sentit, la número dos de la formació es va referir a una taula de diàleg amb entitats veïnals, culturals o esportives per poder contrastar què necessita cada districte. “És una forma d’aprofundir i d’ampliar aquella idea important que estableix l’article dos del reglament aprovat durant el mandat anterior”, va exposar Sandoval, que va afegir que “des d’aquesta perspectiva, demanem que aquests pressupostos es treballin a escala de districte”. Preguntada per alguns dels punts d’inversió d’aquests pressupostos, la regidora de l’oposició va assegurar que “tot i que em venen moltes coses al cap, són els veïns de cada barri els que són més conscients de quin carrer o quina vorera s’ha d’arreglar o de quines necessitats concretes té el barri”.

Sandoval, que va admetre haver mantingut ja algun contacte amb el partit socialista per abordar aquests canvis en els pressupostos participatius –tot i que sense haver rebut encara resposta–, va afegir que “de moment ho estem negociant i esperem tenir el recolzament de la resta d’espais polítics del municipi el proper dilluns al ple”.