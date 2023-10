Épica victòria del juvenil ‘A’ del CE Sabadell a Olímpia

El juvenil ‘A’ del CE Sabadell va trencar la seva mala dinàmica i la malastrugança a Olímpia amb un èpic triomf davant el Cornellà (4-3) a la Divisió d’Honor Juvenil. Els d’Albert Milà es van refer en un partit que perdien per dos gols als primers 15 minuts de joc. Un exercici de fe que va donar els fruits als darrers instants. I això que l’inici no va poder ser més positiu. Alya Camara va posar per davant als arlequinats a la primera jugada del partit, però només va ser un miratge.

Els visitants es van refer a la perfecció i van capgirar el marcador molt de pressa. Harouna Boiro va igualar i, el mateix Boiro, va fer el segon gol cornellanenc. Molt coll amunt es va posar el partit quan Héctor Tejada va fer el tercer al quart d’hora de joc. Fins i tot el porter Biel Escribano va intervenir per salvar el quart. Però no va defallir el juvenil arlequinat que va retallar distàncies des dels onze metres, a través d’Iván Sánchez. Tot això abans de l’equador del primer temps en un inici d’autèntica bogeria golejadora.

Després del descans, la reacció

Ho va intentar al límit del descans l’equip d’Albert Milà, però el porter visitant va evitar la igualada amb alguna aturada de gran mèrit. I va ser la represa que la perseverança va trobar premi. Alya Camara va signar el seu doblet per a igualar i fins i tot Iván Sánchez va poder fer el mateix capgirant el marcador pocs instants després. En una onada d’arribades i ocasions errades, tot feia indicar que una vegada més el juvenil es deixaria punts en un partit on havien estat superiors, però aquesta vegada la fortuna va somriure als arlequinats.

Ja al descompte, Izan Rosena va fer aixecar-se dels seus seients a tots els presents a Olímpia amb un xut creuat des de la frontal per a posar el definitiu 4 a 3. Com a curiositat, a la celebració va haver de rebre ajuda dels seus companys perquè li van pujar els bessons. Un gol que val el seu pes en or i que trenca la mala dinàmica a casa on encara no havien pogut puntuar. Ara, el Centre d’Esports suma vuit punts i agafa aire en un inici molt complicat de lliga a Divisió d’Honor Juvenil. La setmana vinent els d’Albert Milà visitaran a la Damm.

Primera ensopegada a domicili del Mercantil

Molt més negatiu va ser el cap de setmana per al CE Mercatil. Els blaugrana van caure per primera vegada a la temporada lluny del Joan Murtró en la seva visita al Racing Zaragoza (2-1). En un partit molt travat, els locals es van posar amb dos gols d’avantatge en dos minuts d’embranzida a través de Víctor Fernández, el segon des dels onze metres en un penal molt discutit pels visitants. Va reaccionar l’equip de Carlos López que va retallar amb un gol de Pau Fernández i ho va intentar a la segona meitat, però sense encert. Els mercantilistes es mantenen en una posició molt còmode: setens amb 13 punts. La setmana vinent tornaran a jugar fora de casa, al camp de l’EF Gavà.