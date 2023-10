El llegat del Vapor Buxeda Vell explicat amb teatre

Sabadell ha participat aquest diumenge en la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya. Una cita organitzada per la Xarxa de turisme industrial de Catalunya (XATIC). El lloc escollit ha estat el Vapor Buxeda Vell, on els visitants han pogut assistir a dues visites teatralitzades que han permès veure l’interior de l’espai i conèixer la seva història.

La cita ha començat a l’entrada del vapor. Allà s’havia convocat al públic i, un cop s’ha obert la porta han aparegut els dos guies. Aquests anaven vestits de l’època, i ràpidament han iniciat la seva interpretació. La temàtica ha estat la de fer veure que els assistents eren futurs treballadors de la fàbrica i que la visita era un guiatge perquè poguessin conèixer tots els espais de la fàbrica on treballarien. Un cop dins de l’edifici s’ha projectat un petit documental sobre la industrialització i el seu impacte a Sabadell. A continuació s’ha fet un resum de la història del Vapor Buxeda Vell i després s’ha iniciat la visita.

Un dels guies/actors ha estat Pere Martí, membre d’Arca Temàtica. “Oferir una visita teatralitzada fa que tot sigui més amè i que la gent interioritzi molt més els conceptes històrics que expliquem”, ha comentat. En la seva opinió el format és útil per “reivindicar els espais industrials que tenim” perquè “cal que els sabadellencs coneguem molt més tot el patrimoni que tenim, per tant, és bo que hi hagi activitats que el reivindiquin”, ha assegurat.

El format ha atret una vintena d’assistents. Xifra que ha deixat satisfets als organitzadors. Així i tot, encara els queda un element a polir, atraure més jovent. Un repte que s’han proposat resoldre i pel qual ja pensen en diverses iniciatives a implementar.