Els Bombers de Sabadell, segons en el mundial d’excarceració

L’equip d’excarceració del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, format per integrants sabadellencs, va aconseguir la segona posició en la categoria de millor equip del Nivell 2 del World Rescue Challenge (WRC), el campionat mundial d’excarceració, que es va celebrar la setmana passada a Lanzarote.

En el certamen d’aquest any, 35 equips de bombers d’arreu del món van participar en el WRC, realitzant tres maniobres, en escenaris d’accidents de trànsit, totes tres en un temps màxim de 25 minuts per completar el rescat segur i efectius de les víctimes. El cos sabadellenc només va ser superat pels bombers de Lisboa, que es van proclamar guanyadors.

L’equip de la nostra ciutat, integrat per sis bombers, estava format per Edgar Farran, com a comandament, Marià Aparici i Arnau Marimon, com a sanitaris, i Gerard Pairó, Marc Prat i Jordi Puyol com a equip tècnic.

🚒L’equip d’excarceració #bomberscat aconsegueix la 2a posició en la categoria de millor equip del Nivell 2 del #wrc2023lanzarote!🙌 Els guanyadors de l’edició del mundial d’excarceració d’aquest any han estat els bombers de Lisboa. Moltes felicitats!#Extrication #excarceració pic.twitter.com/ANieva6uhm — Bombers (@bomberscat) October 21, 2023

L’quip sabadellenc va accedir a la prova directament en guanyar, el passat mes de juny, el XVII Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico (organitzat per APRAT), que es va celebrar a Sevilla. Anteriorment, el mes d’abril, també es va classificar en primera posició en el XVIII Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat que va tenir lloc a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).