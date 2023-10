Millores en els tancaments de la via en la línia Barcelona-Vallès d’FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat aquest dilluns les obres per instal·lar tancaments laterals en diversos trams de via de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, així com en alguns passos superiors. En total, s’actuarà en una cinquantena de punts, dotze dels quals en la la línia vallesana. L’objectiu és prevenir-hi accions vandàliques i millorar així la seguretat del trànsit ferroviari. Els treballs, que tenen un pressupost de 728.000 euros, s’han d’iniciar a finals d’any.

Concretament, s’actuarà en aquells indrets on el tancament actual no té l’alçada adequada o que no disposen de tanques de separació, així com en aquells llocs on les tanques ja es troben malmeses precisament a causa d’accions vandàliques. A les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) s’actuarà en els trams de Rubí i Sant Cugat, a més d’alguna intervenció a Barcelona.

S2 i S1

Actualment, Ferrocarrils ja disposa de tanques laterals de seguretat a la majoria de trams de les Línies Metropolitanes, especialment en zones urbanes i a l’entorn de les estacions. Tot i així, FGC ha identificat trams concrets on s’ha considerat necessari reforçar el sistema de protecció per evitar actes vandàlics com el llançament de pedres als trens o altres objectes.

Per aquest motiu, Ferrocarrils ha previst actuacions de millora en 46 punts del traçat ferroviari, 34 d’ells a la línia Llobregat-Anoia, en municipis del Baix Llobregat, l’Anoia i el Bages, i 12 més a la línia Barcelona-Vallès, tant a la capital catalana com als municipis del Vallès Occidental per on transcorren les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell).