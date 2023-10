Joieria Grau, reconeguda per la seva trajectòria

Joieria Grau, amb presència a Sabadell i altres ciutats catalanes, va rebre el passat 23 d’octubre un premi en reconeixement a la seva trajectòria empresarial, dedicació a l’artesania joiera i al seu savoir faire, en el marc de la segona edició dels Premis Rellotges i Joies que atorga el Magazine de La Vanguardia.

Durant aquest any, la joieria catalana ha celebrat el 75è aniversari i per commemorar tants anys de tradició joiera i dedicació a l’artesania ha creat una peça especial per a la seva exclusiva col·lecció d’Alta Joieria, inspirada en la llegenda grega de Galatea i Acis, aplicada al món joier.

Gemma Grau, sòcia i directora de Joieria Grau, va ser l’encarregada de recollir el premi, a l’emblemàtic Museu Thyssen Bornemisza de Madrid. En el seu discurs, va voler destacar “l’art de crear una joia a partir d’una idea, de l’observació, la selecció de les gemmes necessita intuïció, inspiració i coneixement de tots els processos artesans i tècnics”, va dir sobre la tasca.

Joieria Grau és distribuïdor oficial de diverses firmes internacionals. A casa nostra, a més de Sabadell, té establiments a Barcelona, Lloret de Mar i Blanes, esdevenint referència al sector.