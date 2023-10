El CE Sabadell augmenta els ingressos per ‘ticketing’

N’haurien pogut ser uns quants més, de milers d’euros, si Centre d’Esports Sabadell i Deportivo de la Corunya s’haguessin creuat en un altre moment de la temporada, o inclús en el futbol professional.

Però, així i tot, la visita del conjunt gallec va permetre al club arlequinat vendre fins a 2.423 entrades, un 700% més de les que acostuma a vendre de mitjana (300), exceptuant partits com el Gimnàstic de Tarragona, el Barça Atlètic o, enguany, el darrer compromís domèstic dels sabadellencs davant la Ponferradina, sempre que un dels dos conjunts s’estiguin jugant quelcom més que els tres punts. “Van venir 1.300 persones de Galícia, i això que era el pitjor moment, esportivament parlant, per als dos clubs. Aquests partits et permeten arribar als objectius de taquillatge que tenim durant la temporada, que ens ajuden a compensar els partits amb baixa assistència, sigui pels horaris o pel fred”, apunta el director general del Centre d’Esports Sabadell, Bruno Batlle.

Un milió d’euros

En xifres, el club arlequinat ingressa una mitjana de 4.500 euros per partit en concepte de ticketing, mentre que en el passat duel contra l’equip de la Corunya es van enfilar fins als 35.000 euros (+677%).

Números que en el context actual (tercera categoria del futbol professional) són difícilment superables, però molt lluny del que pot arribar a significar si el club arlequinat es trobés al futbol professional. “Per començar, entre la Segona Divisió i la Primera Federació Ja hi ha més equips, per tant, més jornades per generar més ingressos. En una temporada, i tenint en compte diverses variables esportives i de l’entitat del rival, pots arribar a generar un milió d’euros en ticketing al final de la temporada”, detalla Batlle.

D’altra banda, el club continua a l’espera de poder percebre la quantitat d’euros per drets televisius, en una categoria deficitària, on la injecció de tercers és bàsica per a la supervivència de l’entitat sabadellenca. La temporada passada, el Centre d’Esports Sabadell va ingressar prop de 300.000 euros, mentre que avui dia, només n’ha rebut 30.000 euros com a avançament d’aquesta quantitat total per part de l’ens federatiu. Ni la Reial Federació Espanyola de Futbol ni ATM Broadcast, l’empresa guanyadora del concurs dels drets televisions, han segellat l’acord. “Avui dia, els clubs encara no sabem quants diners percebrem”, lamenta Bruno Batlle.