VIDEO | La passió pel Halloween s’instal·la a Sabadell

Veus d’ultratomba, figures fantasmagòriques que s’activen amb el moviment o el soroll. Teranyines tenebroses que recobreixen cada racó. Un cementiri que custodia la terrassa d’un pis de Can Llong. En Jordi Conejo i la Merche Muñoz són dos veïns de l’avinguda d’Estrasburg que s’han sumat a la febre del Halloween i han convertit casa seva en un museu del terror. “Tot va començar fa sis anys, amb quatre teranyines. I ara… cada any hi ha cua a casa per poder entrar”, explica el Jordi.

 

El que va començar sent una excusa per reunir-se en família i amb amics, s’ha acabat convertint en una cita esperada cada any. “Convidem a amics i companys que porten els seus familiars o amistats”, expressa la Merche. I és que la màgia d’aquesta recreació és que molts decorats són handmade. El Jordi és tot un manetes, com diu la seva dona. Es dedica al sector de les reformes, i agafa tot de materials per fer, amb les seves pròpies mans, l’escenari perfecte per a celebrar Halloween a casa. La guillotina, la tomba, el crucifix o la taquilla del circ terrorífic són fruit de la seva dedicació.

El primer any van fer un túnel al menjador de casa. El segon any, van arribar a presentar-se a casa 200 persones. Per torns. “Es van formar algunes cues”, recorden. I, tot s’ha de dir, molts nens ho passen malament. “Els pares venen i entren per torns, mentre l’altre es queda amb l’infant al carrer”, expliquen.

És un treball en equip, i també el veïnat s’ha implicat: des del balcó de la planta de dalt, penja una gran teranyina que cobreix part del pati. Molts veïns els animen a continuar fent-ho. I gaudeixen del show del 31 d’octubre des de les alçades.

La casa de Castellarnau

La família García Pineda, de la ja casa viral de Castellarnau –coneguda com a Divertida Casa a les xarxes–, també equipa el seu jardí amb un atrezzo terrorífic. Van ser una de les primeres famílies que van exportar la tradició nord-americana a Sabadell, i la combinen amb la tradició catalana de celebrar la Castanyada. Van començar fent-ho per les nenes de la casa. Però ara que les nenes ja són dones, ho fan per compartir en família, amb amics i amb els veïns de Sabadell.

Centenars de persones passen per aquesta llar cada any per veure un espectacle fet museu. Han rebut, fins i tot, visites escolars i l’agraïment de persones completament desconegudes: des de dones grans del barri que esperen aquest dia amb la il·lusió d’un infant, com la família d’un nen amb autisme que va viure la felicitat del seu fill de prop. “És reconfortant”, diuen.

Un passatge a la Serra d’en Camaró

De Can Llong a Castellarnau fins a arribar a la Serra d’en Camaró. L’associació de veïns ha organitzat la festa Viver Terror, el mateix 31 d’octubre, de 19 a 20 h. La festa, que encara és tota una incògnita, tindrà lloc al Viver del carrer de Serralada, 58.

“És un camí amb moltes sorpreses, un túnel del terror a l’aire lliure”, exposa Obdúlia Jiménez, una de les organitzadores. Un cementiri, bruixes, pallassos, morts, llums…