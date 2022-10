VÍDEO | La casa de Halloween de Castellarnau, en cinc anècdotes

[Marta Ordóñez i Sergi Gonzàlez]

Fa més d’una dècada que la família García Pineda destina molts esforços a decorar la seva casa per Halloween. Van ser una de les primeres llars a exportar la tradició nord-americana a Sabadell, i la combinen amb la tradició catalana de celebrar la Castanyada. Gaudeixen plegats de cuidar cada detall perquè la seva casa, ubicada al barri de Castellarnau, es converteixi en un autèntic museu del terror.

Dues setmanes han destinat aquest any a enllestir-ho tot: monstres a mida real, sons d’ultratomba, teranyines i centenars de criatures terrorífiques a cada racó del jardí. Ho fan per ells, però sobretot pels veïns: centenars de persones fan cua cada any per visitar casa seva o gaudir del túnel del terror. Recollim les cinc anècdotes que s’han viscut a “la casa encantada” dels García Pineda.

 

1. Una patrulla de policia

Són tantes i tantes persones les que s’apleguen la nit del 31 per gaudir del túnel del terror que fins i tot la Policia Municipal ha hagut de regular les cues d’aquest barri residencial. “El que va començar sent un joc familiar s’ha convertit en trendic topic a la nostra ciutat”, recorden. Son com el Port Aventura de Sabadell.

2. Excursions escolars

Alumnes de l’escola Xaloc van estudiar a fons l’article de l’any passat del Diari de Sabadell i van fer una visita escolar a la casa. Més enllà d’això: gràcies a la interacció amb els monstres del jardí, un nen amb autisme va aconseguir “reaccionar a estímuls externs”, recorda l’Ana Pineda. “La seva mare ens va deixar una carta a la bústia agraint el que fèiem”. Ho recorda com un dia “emocionant”.

3. Als passadissos dels jutjats

Julio Alberto García, el pare de la família, és advocat. El que més el va marcar va ser que els lletrats contraris –i fins i tot algun jutge– van reconèixer-lo a l’article del Diari i van petar la xerrada als passadissos en acabar alguna audiència. “Molts d’ells han vingut amb les famílies per gaudir del Halloween”, sosté. La família i els amics gaudeixen espantant tothom que hi arriba.

4. L’agraïment de la gent gran

Un dels moments més emocionants que van viure va ser quan un grup de dones grans van agrair-los el que fan pel barri. “Ens deien que és una motivació que tenen cada any. Que això els hi dona vida”, expliquen. I és la benzina que els impulsa a fer-ho any rere any.

5. Pels nens… o pels grans?

Els nens són sempre l’excusa. Gent que fa cua amb el pretext que ho fan pels petits de casa. Però ho gaudeixen més els pares que els fills. “Una nena tenia tanta por, que es va fer pipi a sobre, pobre”, recorda la Jacqueline. “Uns pares em van deixar el seu nen petit en braços perquè no volia entrar… però ells van aprofitar per fer la visita”, recorda entre rialles la jove.