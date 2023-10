Quins són els municipis més rics de Catalunya? Consulta el teu en el rànquing

Dos municipis vallesans repeteixen entre els més rics de l’Estat. Matadepera, amb 24.091 euros, i Sant Cugat del Vallès, amb 21.888, tornen a ser dos dels tres municipis catalans amb una renda mitjana anual per habitant més alta el 2021. Igual que el 2020, entremig hi ha Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 22.322 euros.

Entre els vint primers municipis, a més, hi ha també localitats com Gallifa -20.766 euros- i Sant Quirze del Vallès, una mica per sota dels 20.000 de mitjana.

Segons les dades publicades per l’INE, en les 10 primeres posicions d’aquest llistat de l’estat espanyol hi ha quatre localitats catalanes de la demarcació de Barcelona.

El rànquing coincideix amb les dades publicades a començament d’aquest mes per l’Agència Tributària a partir de les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del mateix any.

Si la referència és la renda mitjana per llar, la relació no varia pel que fa a la nostra comarca. Així, Matadepera i Sant Cugat continuen al capdavant, amb 76.717 i 66.360 euros, respectivament.

Com el 2020, la ciutat amb major renda mitjana anual per habitant del 2021 de l’estat espanyol és Pozuelo de Alarcón (Madrid), amb 27.167 euros.