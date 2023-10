VÍDEO | Així va ser el rescat del jove desaparegut al Ripoll

Els Mossos van localitzar el passat dissabte a la tarda a Brayan Javier, el jove de 24 anys que havia desaparegut el passat dimecres 25 d’octubre per la zona entre el polígon de Can Roqueta i la Pista Coberta d’Atletisme. Finalment, va ser trobat a la banda del barranc del riu Ripoll.

Tal com han explicat els Mossos d’Esquadra, un policia local de Barberà del Vallès va reconèixer el desaparegut que havia caigut en un barranc. L’havia vist anteriorment a la zona on va ser localitzat juntament amb el policial local i Bombers. El jove estava ferit i no podia moure’s.

Gràcies a la nostra publicació a les xarxes socials, un policia local de @ajuntamentbdv reconeix un desaparegut que havia caigut en un barranc L’havia vist anteriorment a la zona on el localitzem juntament amb el policial local i @bomberscat Estava ferit i no podia moure’s https://t.co/uH9bNGcJxD pic.twitter.com/Q4HbH12ZIn — Mossos (@mossos) October 30, 2023

Hores abans de trobar-lo, al voltant del riu es van mobilitzar ambulàncies del SEM, 15 dotacions de Bombers i agents dels Mossos- per terra i en helicòpter.