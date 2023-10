Roben de matinada a l’interior de diversos vehicles de Sabadell

La passada matinada de dilluns a dimarts es van produir diversos robatoris en l’interior de vehicles a Sabadell. Els fets van passar a pocs metres de distància, al barri dels Merinals, afectant quatre cotxes que es trobaven aparcats a la via pública. No consten detinguts per l’episodi, segons fonts policials.

La Policia Municipal va rebre l’avís poc abans de les 7 del matí. Un dels robatoris va tenir lloc al carrer d’Irlanda i els altres tres al carrer del Kurdistan, a tocar de la Capella de Can Gambús. Els agents es van desplaçar fins al lloc i, posteriorment, van informar els propietaris dels vehicles afectats. La policia ja ha aixecat acta després dels incidents.