L’Astralpool CN Sabadell cau amb polèmica a Brescia

L’Astralpool CN Sabadell ha perdut per la mínima a Brescia en un partit molt igualat d’inici a final (11-10) i que no s’ha decidit fins a l’últim segon de joc. Els sabadellencs es queden amb 7 punts a la fase de grups de la LEN Champions i veuen trecada una ratxa de quatre partits guanyats a domicili de forma consecutiva a la màxima competició continental. Una controvertida decisió arbitral ha deixat als sabadellencs sense la possibilitat de jugar-se el triomf a la tanda de penals.

Des dels primers quarts s’ha vist clara la dinàmica i la màxima igualtat. Els atacs s’han imposat a les defenses i, malgrat que l’Astralpool ha portat el ritme golejador, cada gol ha rebut resposta. Óscar Asensio ha obert el marcador i Vincenzo Renzuto ha igualat de penal. També des dels cinc metres, Alberto Barroso s’ha estrenat per partida doble, però Francesco Faraglia i Alessandro Balzarini han posat el 3 a 3. Al límit del final del període, de nou de penal, Fran Valera ha retornat l’avantatge, però Tommaso Gianazza ha donat la resposta sobre la botzina.

Amb vuit parades d’Edu Lorrio abans del descans, els de Quim Colet han pagat cara la feblesa defensiva, desaprofitant la bona feina en atac. Barroso, amb el seu tercer gol del vespre; Kostas Averka i Javi Bustos han anat posant per davant als sabadellencs que fins i tot han desaprofitat diversos atacs per a ampliar la distància. No han estat tan benèvols els italians malgrat la bona feina de Lorrio i Edoardo Manzi, Balzarini i Renzuto han deixat el 7 a 7 al canvi de porteria.

Canvi de tendència després del descans

Ha estat al tercer que els italians s’han posat, per primera vegada, amb avantatge al marcador. Als primers instants, Balzarini ha anotat per al Brescia, però Stefan Vidovic ha tornat a igualar. Un nou gol de Balzarini i un potent llançament de Niccolo Gitto han mostrat el canvi de tendència i han provocat que Quim Colet demanés un temps mort passat l’equador del període. La reacció no ha estat l’esperada per a l’Astralpool que fins i tot ha desaprofitat una doble superioritat abans que Faraglia, de penal, augmentés la diferència a tres gols. Vidovic ha posat l’11 a 9 a falta de 8′ pel final.

A diferència de la resta de l’enfrontament, els primers compassos del darrer quart han estat protagonitzats per les defenses i els porters. Petar Tesanovic ha aturat un penal de Barroso i també Edu Lorrio i els pals han mantingut amb vida als sabadellencs. En l’enèsim llançament de cinc metres durant el partit, Fran Valera ha reduït la diferència a un amb la meitat del període encara per disputar-se. Després d’alguns atacs frustrats a ambdós costats, Colet ha demanat el seu segon temps mort per buscar l’intent d’igualada.

I ha estat al darrer atac que la polèmica ha privat a l’Astralpool dels penals. Fran Valera ha empatat amb un gran llançament, però l’àrbitre no ha validat el gol per un fora de joc posicional d’Edu Lorrio (que havia pujat per tancar el partit atacant en superioritat) davant la sorpresa i indignació de tots els jugadors. D’aquesta manera, el CN Sabadell es queda tercer del seu grup i no es classificaria per a la següent ronda quan falten dues jornades. La propera prova a la Champions serà a la Finetwork Aquàtics el proper dia 22 de novembre davant l’Steaua de Bucarest.