Castellar ha celebrat aquesta setmana el sorteig extraordinari per designar els membres de les meses electorals de cara al pròxim 9 de juny. La nova cita electoral servirà per escollir els representants al Parlament Europeu.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si teniu cap excusa, justificada documentalment, que no us permeti d’acceptar el càrrec, disposeu de set dies per presentar l’al·legació corresponent davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell. Es pot fer presencialment, a l’avinguda de Francesc Macià, 36 (de dill. a div.: 10 a 13 h i 15:30 a 18 h; dissabte: 10 a 13 h); telefònicament (656 196 549) o telemàticament.

Consulta si t’ha tocat ser membre d’una mesa a Castellar en aquest enllaç.