L’Astralpool CN Sabadell, a Croàcia per aixecar la segona Euro Cup

L’Astralpool Club Natació Sabadell ja ho té tot a punt per arribar aquest dijous a Rijeka (Croàcia), per disputar la final four de l’Euro Cup, la segona competició més important en l’àmbit de clubs en l’àmbit europeu, en la que l’equip de Quim Colet vol aconseguir el segon títol continental de la història de la secció, en els darrers tres anys, aquest ben lluny de Can Llong.

Per tornar cap a Sabadell amb el títol, a l’equip masculí del Club li esperen dos partits, de màxima exigència, el primer dels quals, davant el VK Jug Adriàtic (divendres 17.45 h), conjunt croat que compta a les seves files amb el sabadellenc Sergi Cabanas. “Ja fa una setmana llarga que estem treballant amb la mirada posada en les semifinals, amb l’objectiu de fer un bon partit i contrarestar les grans armes del Jug, un equip amb molt talent ofensiu i molt treballat en l’aspecte defensiu. Estem preparats per a aquesta batalla”, ha explicat el porter Edu Lorrio, aquest matí a Can Llong, en la trobada amb els mitjans de comunicació.

El paper del porter madrileny serà clau en unes semifinals que agafen un caire de final anticipada, on els petits detalls acabaran per decidir el pas a la final (dissabte 20 h).Si el Club superés l’equip de Dubrovnik, es veuria les cares es veuria les cares amb el vencedor del duel entre l’Spandau 04 Berlín i l’amfitrió, el Primorje croat. “Aquesta Euro Cup és més forta que la que vam guanyar, amb vuit equips de Champions League i els quatre més forts de l’Euro Cup. Arribem amb el repte de fer un bon partit, davant un molt bon equip. Estic convençut que tindrem les nostres opcions”, ha assegurat el tècnic Quim Colet, que podrà comptar amb tota la plantilla a la seva disposició.

Un d’ells serà Fran Valera, que ja sap el que és guanyar un títol continental amb el Club Natació Sabadell i que arriba a la cita “molt motivat”, reconeixent que “potser ells – VK Jug Adriàtic– són els favorits, per tenir un equip més complet, juntament amb nosaltres, que arribem amb moltes ganes d’anar a totes“.

“No hem parlat aquestes últimes setmanes”

D’aquell equip històric, el que el 26 de març del 2022 va guanyar la primera Euro Cup de la història del CN Sabadell –encara amb els efectes de la pandèmia ben presents–, convertint-se en el segon club –CN Barcelona– en aconseguir-la, hi jugava Sergi Cabanas. Sobre la presència del jugador sabadellenc, el tècnic Colet ha assegurat que “no hi hem donat massa importància, perquè segurament serà més especial per a ell. Hem jugat contra altres exjugadors, com el Bernat –Sanahuja–, i malgrat que en el cas del Sergi, en tractar-se d’un jugador de la casa, no ens ho prenem de forma diferent”. Per la seva part, Valera ha explicat que “no hem parlat aquestes últimes setmanes”, però que temps enrere s’havien emplaçat a la final: “No serà com volíem, però ens trobarem”, ha etzibat Valera.