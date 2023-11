Homenatge al compositor Pere Casas al Teatre Principal

La figura del compositor Pere Casas, desaparegut l’any passat, serà objecte d’un homenatge a títol pòstum, que consistirà en la presentació d’un disc que recull 15 obres per a piano, representativa del conjunt de la seva obra. L’acte de presentació d’aquest CD “Integral de l’obra per a piano – Un retrat” tindrà lloc divendres 3 de novembre, a les 20h, al Saló del Teatre Principal i estarà protagonitzat per David Casanova, pianista sabadellenc i amic personal del compositor.

L’acte anirà acompanyat d’un concert-col·loqui amb diferents personalitats del món de la cultura que van tenir un contacte directe amb el compositor. D’aquesta manera, el públic s’aproparà a la seva figura, posant el focus en la seva producció pianística; un dels molts gèneres que va conrear i que ajudarà a entendre la veritable dimensió d’aquest artista.