Oportunitat única per gaudir de la pianista Yukiko Akagi

La pianista solista japonesa Yukiko Akagi, mundialment coneguda en l’àmbit de la música clàssica, actuarà divendres 3 de novembre (19.30 h) a l’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts. Serà una oportunitat única per escoltar la reputada artista a Sabadell, on interpretarà quatre peces de Frederic Chopin i quatre més de Serguei Rakhmàninov.

Akagi, que actualment viu a Barcelona, ha expressat la seva vitalitat per alguns dels millors teatres i sales del món. Formada en un conservatori japonès i en una universitat nord-americana de música, com la Mannes College of Music, va debutar el 2004 al Carnegie Hall de Nova York. Ha passat per l’Auditori Nacional d’Espanya, el Palau de la Música Catalana i de València, l’Auditori Miguel Delibes de Valladolid, l’Auditori de Barcelona, el Teatre Monumental de Madrid o el Palau de Festivals de Cantàbria, entre altres.

Des de l’Acadèmia de Belles Arts, que compten amb Yayoi Kagoshima com a programadora, destaquen el seu “temperament únic” i la seva “gran presència escènica”.

D’altra banda, Yukiko Akagi ha estat convidada per algunes de les principals orquestres espanyoles, com la Simfònica del Vallès, i ha rebut múltiples premis.

Festival Sonen

La 5a edició del cicle musical Sonen, que aquest any homenatja Josep Maria Llongueras, continuarà amb un concert de Surfing Robbers, el dissabte a les 22 h a l’Acadèmia de Belles Arts. Ja s’hi han celebrat els concerts de Sed de Mal, Montse Llaràs Bluesmàfia acústic i El Filgut. El 25 de novembre actuaran Sin Noticias de Alicia i el cicle clourà amb Llongue’s Beautiful Band.