Ramon Alberich, reelegit per unanimitat president de la Cambra de Comerç

L’empresari sabadellenc Ramon Alberich ha estat reelegit per unanimitat, per als trenta-cinc membres del nou plenari, president de la Cambra de Comerç. Càrrec que ostentarà durant els pròxims quatre anys, en el que serà el seu segon i darrer mandat (2019-2023 i 2023-2027), tal com marquen els estatuts. “Estic molt agraït i emocionat. La Cambra és una entitat que m’estimo i amb el meu esforç intentaré millorar-la, encara més si s’escau”, ha assegurat, Alberich, en les seves primeres paraules, un cop revalidat el suport dels membres del Ple.

L’acte, que ha comptat amb escasses absències –hi havia més de 2/3 dels membres del plenari, raó indispensable per a la seva constitució– i presidit pel secretari general d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, ha servit, també, per definir el comitè executiu que acompanyarà Alberich en aquests quatre anys. Un equip “rejovenit, amb més paritat, transversal i amb ganes que passin coses, i amb el propòsit de fer la Cambra de Comerç de Sabadell un dels millors territoris de Catalunya per fer empresa”, format per onze persones set de les quals (a més del mateix Alberich) ja van acompanyar l’empresari sabadellenc en el seu primer mandat (Leo Torrecilla, Josep Maria Martí Escursell, Joaquim Badia, Pere Jordi Puig Ysern, Eulàlia Planes, Lluís Sisquella, Àlex Fenoll). Les tres cares noves que s’incorporen al comitè executiu són Pere Mañero, Montserrat Argemí i Eva Fernàndez.

En el seu darrer discurs com a candidat, i davant l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; presidents de les cambres de Girona, Manresa, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona i Terrassa; i representants dels consells teritorials i Pimec, entre altres, Alberich ha destacat i reivindicar el paper de la Cambra, així com la importància de saber “escoltar i respectar els compromisos de les decisions preses“, dirigint-se als representants públics. Així mateix, i entre altres reptes d’actuació que afrontarà la Cambra amb Alberich al capdavant, l’empresari sabadellenc ha fet una picada d’ullet al president de la Cambra de Terrassa, Ramón Talamàs, assegurant que “prioritzarem la col·laboració, perquè compartim interessos, i això ens ha de fer més forts en la interlocució amb la metròpoli de Barcelona. La relació sincera i amistosa és un fonament sòlid per encarar projectes conjunts, els més agosarats que ens puguem plantejar”.

Finalment, i ja com a president, Alberich ha demanat al secretari Albert Castellanos, que traslladi al conseller d’Empresa i Competitivitat i al president de la Generalitat, la importància que les cambres disposin d’un finançament digne de les seves funcions públiques, finalitzar el Via Crucis en el qual estan immersos i reconèixer-les com a entitats col·laborades de les administracions autonòmica i local: “No podem fer més si el nostre govern no és sensible a decidir resoldre aquesta aberració que patim les cambres d’aquest país”.