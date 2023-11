Cèlia Novis i Montse Germán, camí dels premis Gaudí

Es comença a dibuixar el camí que durà a coronar les millors produccions cinematogràfiques en els premis Gaudí, que s’entregaran el 4 de febrer de 2024. De moment, a la línia de sortida, hi ha dos projectes amb un fort accent local. Per una banda, entre els candidats a millor documental hi ha Once Upon a Place, dirigit per la sabadellenca Cèlia Novis. I per l’altra, l’actriu castellarenca Montse Germán protagonita la nova pel·lícula de Marc Recha, Ruta salvatge, que s’estrenarà el 17 de novembre i que és candidata a millor pel·lícula.

A més, el castellarenc Albert Pascual és el director de fotografia de Miró, la pel·lícula per a televisió sobre el pintor català que també es troba en la llista de candidates a endur-se un Gaudí. El dia de la cerimònia, però, només unes quantes pel·lícules hauran passat el tall de nominades i optaran a ser guardonades.

Once Upon a Place treu a la llum la història insòlita de l’edifici La Nacional, que durant 150 anys va acollir milers d’immigrants espanyols que acabaven d’arribar a Nova York. Ruta salvatge trasllada l’espectador al Pirineu català per presentar un thriller on els seus protagonistes es troben atrapats sense escapatòria.