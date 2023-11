VÍDEO | Ensurt per un incendi en una zona d’horts on hi ha un assentament de barraques a Montcada

Una trentena de persones han hagut de ser evacuades per un incendi que ha tingut lloc en una zona d’horts on hi ha un assentament de barraques a la carretera la Roca BV-5001 de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Els Bombers han rebut l’avís a les 02.20 hores de la matinada d’aquest divendres i fins el punt s’hi han desplaçat dinou dotacions del cos, que ha donat per controlat l’incendi abans del migdia.

Dinou dotacions han treballat en les últimes hores per contenir les flames. El foc ha afectat una hectàrea de superfície, el que equival aproximadament a un camp de futbol.

Una zona complicada

La zona on s’ha produït aquest incendi es troba a la riba del Besòs, a tocar del restaurant Masia Reixac. Mossos i Policia Local han tallat la via per facilitar les tasques d’extinció.

Un total de 19 dotacions dels Bombers han treballat durant tota la nit per sufocar les flames. Aquestes tasques han resultat complicades a causa del fort vent, el difícil accés i la gran quantitat de material combustible.

El gener de 2022, una parella va morir en aquest mateix espai intoxicada pel fum del braser que feia servir per escalfar-se a la barraca on vivia.