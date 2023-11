El Sabadell s’enfonsa després de caure davant la Real Sociedad B (1-2)

El Sabadell no ha pogut trencar la impressionant ratxa del filial de la Real Sociedad B i s’enfonsa a la taula, ara a sis punts de la permanència. Un gol matiner ha aplanat el camí del conjunt basc, que n’ha tingut prou amb la seva consistència defensiva. El 0-2 semblava un cop definitiu, però un gol de Cristian Herrera ha donat esperances fins al final. De res ha servit el domini arlequinat en l’última mitja hora.

El jove Sander Ballero s’ha convertit en la principal novetat de l’onze, incrustat com a tercer central juntament amb Pau Resta i Ricard Pujol. Ha tornat Pablo Monroy al carril dretà, però només ha pogut estar 14 minuts sobre la gespa. Un mal gest al costat de la banqueta visitant l’ha deixat a terra amb senyals d’intens dolor. Canvi obligat i una lesió que fa molt mala pinta. Ha entrat Marc Domènech i David Astals ha endarrerit la seva posició.

En aquell moment, però, el Sabadell ja perdia. Un desajust defensiu i un rebuig ha estat suficient perquè Bryan Fiabema superés Ortolá amb un potent xut dins de l’àrea. Encara no s’havia arribat al minut 4. Una gerra d’aigua freda que podia afectar anímicament, però el conjunt de Gerard Bofill ha reaccionat bé, amb un parell d’arribades perilloses, una de les quals ha acabat amb xut d’Antonio Moyano que ha bloquejat un defensa.

La Real Sociedad B n’ha tingut prou amb la solidesa defensiva per frenar l’ímpetu de l’equip arlequinat, amb més cor que idees. Li ha costat moltíssim generar joc, com és habitual aquesta temporada. Ha abusat del joc horitzontal, sense trobar espais. La millor opció d’empatar ha sigut un bon xut de Marc Domènech que ha posat a prova el porter Gaizka Ayesa. També ha tingut el filial ‘txuri–urdin‘ una bona ocasió per situar el 0-2. Ortolá ho ha impedit davant la rematada d’Azkune. S’ha arribat al descans amb sensació d’impotència arlequinada davant un rival que tampoc ha fet res de l’altre món per guanyar.

Cop i reacció

La situació ha empitjorat encara més a la represa. Un Sabadell indolent s’ha trobat amb el 0-2 en una nova demostració de falta de contundència defensiva que ha aprofitat Alberto Dadie per ajustar una pilota mortífera al pal, sense opció per a Ortolá. Semblava un cop gairebé definitiu i la resignació ha envaït la Nova Creu Alta. Gerard Bofill ha mogut fitxes amb l’entrada de Nando Garcia i un Vladys que ha tornat a exercir de revulsiu. De totes maneres, l’autèntic revulsiu ha estat el gol de Cristian Herrera, desviant de cap una gran centrada d’un immens David Astals.

L’1-2 ha rearmat l’equip i l’afició. El domini del Sabadell s’ha intensificat i la graderia també ha entès que calia el seu suport. Fins al final, el conjunt arlequinat ho ha intentat tot. Han estat 25 minuts per l’esperança. Però la insistència arlequinada no ha tingut premi. No es pot parlar de grans ocasions per igualar. Un xut de Vladys desviat i una internada de Manel sense culminar han estat les acciones de més perill. Al final, l’afició ha acomiadat l’equip amb aplaudiments tot i la derrota, premiant el seu esforç. El Sabadell acaba la jornada enfonsat a la taula i a 6 punts de la permanència. Veurem si hi haurà conseqüències.

De moment, un grup de seguidors ha demanat canvis i ha centrat les seves crítiques cap el director esportiu, Jaume Milà. Fins i tot el president Pau Morilla-Giner ha donat la cara i explicacions durant una bona estona. Una situació molt delicada en tots els àmbits.

FOTOS: LLUÍS FRANCO