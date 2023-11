Bofill: “Em sento fort anímicament i amb ràbia per canviar la situació”

La roda de premsa de Gerard Bofill s’ha retardat de manera considerable. S’han disparat les especulacions sobre alguna decisió dràstica, però no ha estat així. El tècnic arlequinat, tot i encaixar la quarta derrota consecutiva, manté la confiança a sortir de la delicada situació actual, ara a sis punts de la permanència.

SENSACIONS CONTRAPOSADES: “És una situació molt complexa, es nota des de fora, es percep en els jugadors. Tenim una plantilla molt jove i tot això no juga a favor. Em quedo amb els últims 35 minuts. La plantilla ha tornat a demostrar que té ganes i vol canviar la situació. Al final del partit he vist molts jugadors plorant al vestidor. Som conscients que no hem estat a l’altura, però tenim la intenció i voluntat de canviar aquesta dinàmica. Ens hem d’aferrar a això, toca persistir, toca creure-hi. Els jugadors volen”.

EL PAS ENDAVANT NO ARRIBA: “Teníem un rival molt dur, que sap competir molt bé, i són partits en què és molt important sortir concentrat i començar guanyant. Però una vegada més s’ha repetit la història dels últims quatre partits en els quals hem començat perdent. Ha tornat a passar: hem sortit amb molta por en els primers minuts i s’ha demostrat que anímicament costa molt plantejar els partits des de l’inici. Podem interpretar que ens quedem amb la rauxa o les ganes i això no ens ha donat per sumar punts, però tots els contextos s’han donat d’aquesta manera”.

FUTUR PERSONAL: “Entenc en el món que treballem i vivim i al final, s’han de prendre decisions a vegades. El club ha d’interpretar el que sigui el millor en la situació que està l’equip i la perspectiva a curt termini i el que s’ha fet fins ara. Jo m’haig de centrar en el dia a dia, analitzar les coses que s’han fet bé i tot el que cal millorar… El que no controlo no puc estar pendent”.

AMB FORÇA ANÍMICA?: “Sí, al 100%. Al final, aquestes situacions el sentiment final és d’impotència i de ràbia per voler canviar les coses i demostrar a tothom les hores que treballem i la capacitat que tenim. Ha estat un dia dur, no és fàcil afrontar-ho, però he entrat al vestidor i de nou he vist unitat dels jugadors. No és fàcil, però tinc la plena confiança que això canviarà. L’any passat ho van viure i es va aconseguir. Quan canvies la tendència, els resultats també canvien”.

TROBADA AMB EL PRESIDENT: “Ens hem vist, evidentment, però quan acaba un partit són moments per estar junts i units. Amb tranquil·litat a les pròximes hores podrem parlar i interpretar i veure les coses que cal canviar”.

JOVES DESTACATS: “Tant el Sander com el Marc Domènech han fet un partidàs i s’ha de donar més valor en el cas del Sander perquè no és central i s’ha adaptat molt bé en aquesta posició. També el Vladys ha estat molt bé quan ha sortit. Això reforça a creure-hi en aquesta plantilla i l’aposta del club”.

A SIS DE LA PERMANÈNCIA: “La solució és entendre com som nosaltres perquè ens afecti el mínim possible. Cada vegada que li donem importància a això i ens centrem en això, acaba sent més un problema que un avantatge. Ara, penso que és millor evadir-nos d’aquesta situació, deixar una mica al marge la classificació i pensar només a sortir a guanyar cada jornada. Quan es comenci a guanyar, les coses canviaran”.

ORTOLÁ : “ESTIC CONVENÇUT DE TIRAR-HO ENDAVANT”

El capità i porter arlequinat, Adrián Ortolá, també ha reflexionat després del partit. “Estem tristos, frustrats, però convençuts que ho tirarem endavant. Hem de ser més autocrítics que mai i és l’única forma de reaccionar. Hem d’estar junts. La gent està amb nosaltres, tenim el seu suport, i ens hem de quedar amb això”.

Sobre el partit, ha comentat que “no podem encaixar un gol a casa en el minut 4. També és cert que hi ha una mà claríssima en el control i ens sentim perjudicats una setmana més. Hem de ser autoexigents i confiar per sobreposar-se a tot”.

Missatge a l’afició: “Hem de demanar disculpes, però això depèn de nosaltres. També estem decebuts perquè no és la situació que ens agradaria. Cal ser valents, assumir-ho i fer les coses millor”. La permanència està ara mateix a sis punts. Ortolá considera que hi ha temps, però també admet que “hem de fer un pas endavant, hem de ser responsables i professionals”.

El calendari tampoc ajuda i la pròxima estació serà el Johan Cruyff davant el Barcelona At. “Ara mateix el rival ja és igual. Hem de mirar més cap a nosaltres. Fins ara, penso que només el Celta Fortuna ha estat realment superior. L’única fórmula és continuar treballant i sumar de tres en tres. Amb una victòria, tot canviarà”.