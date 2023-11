Un turisme cada cop més internacional a Sabadell

Copsar tots els detalls de la Torre de l’Aigua, entrar al Safareig de la Font Nova, descobrir el vapor Buxeda, seguir la pista de la petjada modernista i industrial sabadellenca, endinsar-se en el Monestir de Sant Cugat o passejar pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Sabadell i el Vallès Occidental són un destí atractiu a ulls del turista més enllà dels viatges de negocis.

La nostra comarca ha estat la llar de més de 204.000 turistes l’estiu de 2023, segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal. I la demanda per allotjar-se a la nostra ciutat i Vallès està per sobre que abans de la pandèmia: l’ocupació mitjana d’hotels i hostals està per sobre del 75%, cinc punts més que l’any 2019. Si bé han arribat menys visitants que l’any passat, la tendència continua per sobre que abans de la covid.

Aquest estiu, pràcticament vuit de cada deu llits (75,7%) d’allotjaments turístics estaven reservats. “Ha estat un bon estiu, venint de la pandèmia”, valora Josep Urpí, des de l’Hotel Urpí. En total, es van fer 431.808 pernoctacions al Vallès. Unes 144.000 al mes. Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Sabadell i el Vallès, sosté que “hi ha ànims d’arribar als nostres hotels, però el turisme encara té poca repercussió en comerços i restaurants de Sabadell”. La solució? “Impulsar més la marca de ciutat perquè no sigui només un dormitori”.

D’on venen els turistes?

La procedència està molt dividida. La meitat de les persones que es van allotjar al Vallès són nacionals, mentre que un 45,8% arriben amb passaport estranger. Durant l’estiu van arribar a la comarca 110.788 turistes amb procedència espanyola i 93.716 amb estrangera.

I, de fet, és a l’estiu on es concentra aquest turisme més internacional: durant els primers mesos del 2023, els turistes estrangers representaven només tres de cada deu visitants.

Els països de procedència d’on es van rebre més persones durant l’estiu de 2023 són d’Europa, amb França com a principal origen de turistes (11,8%); seguit del Regne Unit (6,2) i d’Itàlia (5,1%; 10.456).

Tot i que França continua liderant el rànquing turístic estranger, ha perdut pes relatiu respecte de l’any anterior, amb una reducció del 20,9% en el nombre de turistes. Si ho comparem amb el període prepandèmia, és el turisme del país britànic el que han augmentat amb més intensitat les arribades de turistes al Vallès Occidental.

Però els visitants nacionals continuen ocupant la major part de les habitacions d’hotel a Sabadell i comarca. En el cas del turista domèstic, la meitat prové d’altres municipis catalans (51,8%), seguits de persones procedents de Madrid (10,4%), Andalusia (8,7%) o el País Valencià (7,1%).

Per què Sabadell?

La ciutat no només presumeix del seu passat industrial i modernista i busca seduir els turistes a través de la petjada que encara conserva. Els turistes també tenen en compte altres factors que fan que escullin Sabadell. “La majoria de clients venen a visitar familiars i grups d’esportistes que venen a competir a les instal·lacions de les diferents entitats de la nostre ciutat”, exposa Urpí.

I pel que fa al perfil del client durant l’estiu, una gran majoria arriba per evitar els preus elevats de Barcelona. “Quan apugen els preus a Barcelona, Sabadell ho nota molt”, exposa Urpí. Ara bé, l’estada mitjana de la comarca (2,1) és inferior al conjunt de l’entorn de Barcelona, que se situa en 3,5 nits.

D’altra banda, Urpí destaca també que la nostra ciutat té una millor posició respecte a la resta de municipis de la zona metropolitana tant per la proximitat amb Barcelona i amb l’AP-7. “L’autopista porta molts viatgers que van en direcció sud d’Espanya i també de tornada a països europeus”, apunta.

El perfil durant tot l’any

El turisme de negocis i de reunions es va consolidar el 2021 com a predominant a la comarca, segons s’extreu de l’Enquesta de perfil i hàbits del turista de la Destinació de Barcelona. És el turista habitual durant l’any a Sabadell.

Segons l’estudi, el 51% de les persones que visiten la zona ho fan per motius de feina, mentre que el 30% ho fan per raons personals i un 18% per oci. Quin és el perfil? Un home de més de 40 anys que viatja amb el maletí de la feina sota el braç. Pràcticament vuit de cada deu visitants són homes.

Les propostes a Sabadell

La ciutat ha creat una regidoria de Turisme que busca impulsar la marca Sabadell i treure a relluir el passat històric de la nostra ciutat. Entre d’altres, s’han projectat noves rutes turístiques: la modernista, la ruta de les xemeneies o la ruta al voltant del món tintinaire.

Sabadell també s’ha adherit a la Xarxa Xatic per impulsar el turisme de marca industrial. “Volem potenciar les noves rutes d’edificis modernistes, industrials i de les xemeneies, de les que Sabadell n’és un clar referent”, apunta el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.