La meitat d’accidents mortals a l’AP-7 el 2023

Menys víctimes mortals a l’AP-7. L’autopista de la Mediterrània, amb 12 morts, és la carretera que acumula més sinistres mortals aquest 2023 a Catalunya, tot i que es redueix de les víctimes mortals d’aquesta via respecte l’any passat: se n’han registrat la meitat (23).

De fet, fa tot just un any es va impulsar un pla per reduir la sinistralitat a l’AP-7. Fins el 2022, des de l’alliberament dels peatges, en aquest eix viari la mobilitat ha augmentat un 40% i les congestions per sinistres s’han incrementat un 98%. La resta de vies amb més sinistralitat el 2023 són la N-II (7 morts), A-2 (6), N-340 (6) i C-55 (5).

A la xarxa viària de la província de Barcelona hi ha hagut 53 víctimes mortals, 1 menys que l’any passat i 11 menys que el 2019. Així i tot, el Vallès Occidental no ha estat una de les comarques que ha registrat més víctimes mortals. L’Oriental ha estat el que més morts ha registrat de Catalunya (12).

128 morts a Catalunya

Des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre, han mort 128 persones en 115 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El 2023 han mort a les carreteres catalanes un 18% menys pel que fa a les víctimes mortals a les carreteres catalanes i del 20% pel que fa als accidents respecte l’any 2019, quan es van registrar 157 morts en 144 sinistres.

Pel que fa als ferits de gravetat, enguany se n’han registrat 654, un 2% menys respecte al mateix període de 2019, però un 13% més respecte al 2022.