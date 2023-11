Els veïns del bloc Guillem Agulló recuperen la llum quatre mesos després

Els veïns del bloc de Guillem Agulló ja tenen electricitat. Endesa ha instal·lat avui 25 comptadors temporals d’emergència social en el marc del conveni de pobresa energètica. L’edifici -ubicat al número 43-49 del carrer de Puig i Cadafalch-, es troba ocupat des de fa vuit anys i fa quatre mesos que Endesa va tallar el subministrament davant l’elevat “risc d’electrocució”. Des de la companyia expliquen que van detectar que l’edifici estava connectat a la xarxa de forma fraudulenta i van tallar el subministrament per motius de seguretat.

Segons fonts de la companyia elèctrica, ja s’ha rebut la documentació tècnica. “Tan bon punt s’ha rebut la documentació, hem donat d’alta els contractes i hem instal·lat els comptadors”, exposen fonts d’Endesa.

Aquests documents acrediten la seguretat de la instal·lació i de les persones, “era imprescindible per poder col·locar els comptadors”. Per a sol·licitar el comptador social cal acreditar l’empadronament i un informe dels serveis socials.

Les famílies, l’Ajuntament, Endesa i la propietat han treballat al llarg d’aquestes quatre setmanes per trobar una solució. És el primer cas en què els comptadors socials són per a un bloc sencer i no per a una família en particular. 119 dies després, els interruptors permeten il·luminar el bloc del carrer de Puig i Cadafalch de Sabadell.