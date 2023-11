Nou cavaret literari d’Il·lús Teatre a la CavaUrpí per Nadal

Una altra menja freturo que em saciï millor és el títol de l’espectacle que Il·lús Teatre estrenarà a la CavaUrpi Sabadell aquest Nadal. Es tracta d’una nova edició del cabaret literari que la formació dirigida per Jordi Fité ofereix coincidint amb les Festes i que, després de 26 anys, s’ha convertit en tota una tradició a la ciutat.

L’espectacle es representarà en set ocasions a la CavaUrpí: els dies 23, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre a la nit (21h). Les entrades ja s’han posat en venda exclusivament a través d’internet.

Prenent com a títol una de les rèpliques de la versió teatral que Josep Vallverdú va escriure els anys 70 del conte popular La Caputxeta i el Llop, Una altra menja freturo que em saciï millor parteix “del desig de reivindicar la utilitat de tot allò que aparentment no serveix per a res, però que en canvi és l’essència d’allò que ens ha fet humans i ens ha diferenciat de les altres espècies animals: la cultura”, explica Jordi Fité. Es dona la circumstància curiosa que l’obra de Vallverdú la va estrenar el grup sabadellenc Joventut de la Faràndula sota la direcció de Salvador Fité, pare del creador d’aquest muntatge.

“El panorama que ens envolta no és gaire engrescador. Per això, sentint-nos insatisfets amb la frivolitat i vulgaritat que s’imposa i se’ns ofereix com a consol per als nostres neguits, necessitats d’alguna cosa més, volem aportar, ni que sigui per uns moments, una alternativa, un petit parèntesi en què l’art, la poesia, l’humor, la música, ens faran creure que encara hi ha solució”, continua Fité. Tot plegat, “sense renunciar a l’entreteniment, però aspirant a la reflexió amb contingut”, afegeix.

El muntatge inclourà, entre d’altres, textos d’autors com Pirandello, Ponç Pons, Billy Collins, Anaïs Nin, Santiago Rusiñol o el Rector de Vallfogona, coincidint amb la commemoració dels 400 anys de la seva mort. Com sempre, aquests es barrejaran en escena amb temes musicals interpretats en directe. El repartiment estarà integrat per Jep Barceló, Marina Prades, Santi Ricart, Marta Tricuera i Montse Vidal.

Una tradició iniciada el 1998

Els cabarets literaris d’Il·lús Teatre es van iniciar el 1998 i s’han acabat convertint en una autèntica i consolidada tradició del Nadal a Sabadell. “Any rere any, sempre buscant nous materials per estructurar un espectacle de creació en què la música en directe, la poesia, el teatre, la literatura… es barregen dalt l’escenari, hem anat persistint en la nostra intenció i no podem estar més agraïts a la resposta del públic que no ha deixat de créixer i que cada any –així ens ho diuen– espera la nostra nova proposta”, explica el seu creador.

Una altra menja freturo que em saciï millor és una coproducció entre Il·lús Teatre i UiU Promotors, la promotora cultural sabadellenca que gestiona la programació de la CavaUrpí.