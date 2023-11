L’Escola Sagrada Família presenta el seu projecte esportiu

“L’entitat amb més participació activa al Consell Esportiu de tota la comarca”. Així va definir la regidora d’esports, Montse González, a l’Escola Sagrada Família de Sabadell durant l’acte de presentació de la temporada. I és que el projecte d’equips esportius del SAFA no para de créixer en quantitat i qualitat, però sense perdre els seus valors tradicionals. Una multitudinària presentació on van desfilar pel pavelló de l’escola els 253 esportistes i 21 equips del club i que es va dur a terme per primera vegada en la seva història.

“El nostre objectiu sempre ha estat formar esportistes des dels valors de l’escola”, afirmava la coordinadora Blanca Castro durant l’acte. La presentació va ser conduïda per l’speaker del CE Sabadell, Jaume Quero, i tots els equips van tenir el seu moment de protagonisme. També hi va assistir l’alcaldessa Marta Farrés, que va elogiar la bona feina feta a l’entitat. “L’esport és un element molt important a la nostra ciutat i és un plaer veure una instal·lació com la de SAFA, on cada cap de setmana els nens i nenes hi practiquen esport. Vull agrair a l’escola per confiar en el projecte des de fa tants anys”, asseverava.

Creixement i ambició

Actualment, l’Escola Sagrada Família és un referent dins la ciutat i el Vallès en l’esport escolar i participa activament en tres esports diferents. Amb set equips de vòlei i dos de bàsquet, el pal de paller és el futbol sala que compta amb vuit equips al Consell i cinc a la Federació Catalana que no paren de créixer i sumar èxits els darrers anys. El club compta amb un minibenjamí, un infantil, un juvenil i dos sèniors. Tant el sènior A com l’infantil van assolir l’ascens de categoria la passada temporada en un any de grans èxits per a l’entitat.

L’ambició i el marge de millora, però, continuen sent grans. El projecte va començar fa 15 temporades amb un únic juvenil i ha anat creixent fins al punt de ser un dels equips amb més i millor futbol sala a la ciutat. Des de prebenjamí fins a amateur, pel pavelló de SAFA hi passen de petits a grans cada cap de setmana amb l’esport i la companyonia com a objectiu comú.

/Cedides