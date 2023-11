Cipo celebra el seu ‘outlet’ solidari de roba de marca

Cipo obrirà les portes del seu Outlet Solidari aquest cap de setmana oferint més de 4.250 peces de roba. Hi haurà venda de roba de temporada de tardor i d’hivern de fabricants locals a preus reduïts: marques com Yerse, System Action, Lasserre o Paz Torras hi estaran presents. L’outlet tindrà lloc divendres i dissabte de 9 h a 21 h i diumenge de 10 h a 15 h, com és habitual, al mercat de Sant Joan.

L’edició anterior, celebrada al maig, va assolir el rècord de recaptació amb 16.500 euros, que ara s’estan invertint en el desenvolupament d’un programa de benestar emocional per a les persones ateses al Centre Ocupacional a través de l’art i d’activitats amb cavalls.

Els diners recaptats es destinaran al finançament de projectes de la cooperativa. En aquesta edició, els diners es reservaran a dues millores per a l’entitat: la instauració d’un sistema d’etiquetatge intel·ligent de la roba de les persones residents a les llars residència adequar una nova sala polivalent a les instal·lacions del carrer de l’Himàlaia, que s’utilitzarà per fer formacions internes i tallers d’artesania per la inclusió.

Nova imatge de l’Outlet

L’outlet torna estrenant logotip, després d’un acord de col·laboració amb l’Illa, l’Escola d’Art i Disseny. Durant el 2023, es va posar en marxa un concurs per dissenyar la imatge de l’Outlet, on van participar quatre alumnes del CFGS de Gràfica publicitària matriculats el curs 2022-2023. La proposta guanyadora va ser la de Gisela Morales, que va crear una tipografia personalitzada, dinàmica i propera.

Joan Madaula, president de Cipo, valora positivament aquesta col·laboració: “Amb aquest concurs, no només donem visibilitat al talent jove local i oferim l’oportunitat de treballar en un encàrrec real, sinó que demostrem la transversalitat dels nostres projectes i el gran ventall d’opcions que hi ha a l’hora d’involucrar-s’hi”, apunta.