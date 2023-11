Bustos nega que declinés perseguir un presumpte cas de suborns del portaveu del PP

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos nega que declinés perseguir la denúncia d’un empresari de la ciutat sobre un possible cas de suborn en benefici del portaveu del PP l’any 2010, Jordi Soriano.

Bustos ha declarat aquest dijous al jutjat penal número 2 de Sabadell en la primera sessió del judici per la peça 33 del cas Mercuri. En ella s’investiga la possible gestió per silenciar la denúncia, fet pel qual se’l jutja per un pressumpte delicte d’omissió de perseguir delictes.

En aquest judici també seuen al banc dels acusats qui va ser cap de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, i l’excap d’Urbanisme, Manuel Somoza, per haver participat en una reunió amb l’empresari per presumptament dissuadir-lo de seguir endavant amb la denúncia.