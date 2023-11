L’Eva, una jove amb la síndrome de Down: “M’agrada viure independitzada”

El Gerard és una de les quatre persones amb la síndrome de Down que s’han independitzat i comparteixen pis al Centre de Sabadell. I l’Eva, que li encanta viure independitzada amb els seus amics d’Andi. La convivència és bona, explica. Amb els seus moments, com tot. “Avui toca neteja, ens ho hem dividit”, expressa. El seu moment preferit és quan marxen els tècnics i els educadors d’Andi del pis: és aleshores quan peten la xerrada al menjador fins que marxen a dormir, baldats després d’un dia intens.

El Gerard, el Nil, l’Eva i el Roger, sota el paraigua del programa de vida independent d’Andi Sabadell, abans de viure fora de casa dels pares han passat anteriorment per altres projectes on s’han preparat per a la vida independent. En total, a Sabadell hi ha vuit persones d’Andi que viuen al seu propi pis, i que compten amb suports dels professionals de l’entitat. De la mà d’Andi, els joves han aconseguit fer camí i sortir de casa dels pares i agafar les regnes de la seva vida.

“Hem d’ajudar-los a ser cada cop més autònoms”, explica Lidia Sabaté, la mare del Gerard. La sortida del seu fill de casa no li ha suposat el xoc que molts pares viuen quan el fill marxa del niu familiar. “Tant de bo veiés el meu fill sent cent per cent autònom”, apunta. “És la seva dignitat”, hi afegeix Dolors Pallàs, presidenta de l’entitat.

Sabaté creu que la millor forma d’educar els seus fills és deixar-lo aprendre: “No podem estar tota l’estona compte aquí, compte allà. La millor forma d’aprendre és anar caient”, apunta. Ara que el Gerard viu sol, com el seu germà gran, la seva mare sent que ha fet bé la feina. “Si vol tornar, que ens ho digui ell. Però sempre que es pugui, hem de donar-los-hi aquesta oportunitat”, sosté Lidia Sabaté. Però de moment s’hi sent còmode. Als seus 29 anys i després de molt temps tastant convivència alguns caps de setmana, s’hi sent preparat.

Una prova pilot

Pràcticament unes quaranta persones participen en el programa de vida independent d’Andi. 18 estan integrades al Projecte Amic, adreçat a joves majors de 16 anys que es volen formar per millorar la seva autonomia personal i a la llar.

La següent fase és el Projecte Pis Pont, estades temporals en pisos que possibiliten la interacció i formació pràctica a un grup de joves en companyia de dos educadors. Andi Sabadell es fa càrrec del lloguer de l’habitatge. “És un tastet per provar la convivència i l’autonomia de cada persona. Els preparem per a la vida independent”, apunta Pallàs.

Andi Sabadell és una associació nascuda a la nostra ciutat que atén persones amb discapacitat intel·lectual a través de diferents programes. L’associació va néixer el 1994. Actualment, Andi atén 117 usuaris en diferents projectes, amb programes d’inserció laboral i vida independent.