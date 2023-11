Sabadell continua amb els treballs d’aplicació del tractament fitosanitari a l’arbrat per prevenir la processionària. Les nits del 12, 13 i 14 de novembre, entre les 11 de la nit i les 7 del matí, s’actuarà per aplicar el tractament preventiu a 599 arbres més, situats a diferents zones.

Els exemplars es troben al Talús Molí can Amat, als parcs del Nord, Romeua, Odessa i Can Gambús, als boscos de Ca n’Oriac i de la Concòrdia, a les places de Xavier Sanahuja, Malniu i Benidorm, al carrer del Prat i als espais públics de la ronda Ebre, ronda Oliana, Can Llobateres i Av. Can Bordoll.

Aquestes actuacions es sumen a les portades a terme del 5 al 7 de novembre en més de 900 arbres de la ciutat.