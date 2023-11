Nou matí de retards a l’R4

Els trens de les línies R3 i R4 -aquesta última amb pas per Sabadell i altres punts de la comarca- acumulen retards d’uns 25 minuts de mitjana per una avaria en el sistema de senyalització entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, al Vallès Occidental.

🔴Una incidència que afecta el sistema de senyalització entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació causa demores de 25 minuts als trens de les línies R3 i R4. Tècnics d’Adif estan treballant en la resolució de l’avaria — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) November 10, 2023

Fonts de d’Adif han indicat que la incidència afecta la via que surt de Barcelona. Per no acumular més retards, els combois de l’R7 inicien i finalitzen el seu recorregut a la població vallesana. Els viatgers d’aquesta línia disposen de trens de l’R3 i R4 per desplaçar-se tant en direcció a la capital catalana com cap al Vallès. Tècnics d’Adif estan treballant per resoldre la incidència.