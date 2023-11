Nou supermercat i nova benzinera a Sabadell

L’empresa catalana del sector de l’alimentació Bon Preu ha iniciat les obres per a la construcció del tercer supermercat a Sabadell, ubicat a la Rambla Ibèria, entre els carrers Pau Claris, Quintana i Frederic Soler, i que s’ha de convertir en el més gran del grup a la ciutat. Un espai, amb una superfície de més de 5.000 m², situat en una de les artèries principals d’entrada i sortida de la ciutat, i per on diàriament circulen més de 10.000 vehicles.

La posada en marxa de la construcció d’aquest tercer establiment (avui dia, encara en tasques d’enderrocament de l’anterior nau industrial), arriba mig any després de la inauguració del segon i darrer supermercat, fins al dia d’avui, ubicat a l’antic vapor de Cal Borni Duch. En poc més de set anys, i després d’invertir desenes de milions d’euros –21, només comptant el del carrer Margenat i Brutau– el grup presidit per Joan Font reforça la seva presència a la ciutat.

Segons va explicar mesos enrere el mateix president i director general del grup Bon Preu, s’espera que aquest nou supermercat estigui obert al públic abans del 2025, a diferència dels terminis requerits durant l’obertura de l’establiment de Cal Borni Duch, que va comptar amb prospeccions arqueològiques.

Si bé és cert que encara avui s’està tramitant la llicència per a la construcció d’aquest nou Esclat, l’empresa catalana també ha iniciat els tràmits per ubicar-hi una benzinera EsclatOil, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell.