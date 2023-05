Joan Font: “En els pròxims mesos obrirem el tercer Esclat, el més gran de Sabadell”

En poc menys de set anys, el Grup Bon Preu ha passat de no tenir cap supermercat Esclat a Sabadell a tenir-ne dos, després d’invertir-hi més de 21 milions d’euros i generar més de 150 nous llocs de treball directes. Amb el darrer a la ciutat, ja en són catorze al Vallès Occidental. Un cop inaugurat el seu segon establiment, l’empresa presidida per Joan Font ja treballa en l’obertura d’un tercer establiment, que es convertirà en el més gran de la ciutat, ubicat a la Rambla Ibèria.

Què ha fet que Bon Preu reforci la presència a Sabadell? Hem trigat bastants anys a ser-hi, tot i estar molt implementats a la resta de Catalunya. Sabadell és una ciutat que ens interessa molt, ens va molt bé i ens funciona molt bé, ja des de l’obertura del primer Esclat aquí. Feia temps que estàvem buscant un segon emplaçament aquí, però que fos en una altra zona de la ciutat.

Primer a la fàbrica Llagostera-Sampere i ara al vapor de Cal Borni Duch. Casualitat o sensibilitat? Creiem que és bo conservar la història del país i les essències industrials del país. Durant molts anys, el tèxtil ha estat un sector fonamental pel creixement i riquesa del país. Creiem que respectar i realçar l’arquitectura industrial és molt interessant i ens encaixa perfectament per implementar-hi un supermercat, amb passadissos amples i zona d’aparcament, tal com hem demostrat a Sabadell.

Veient la política d’expansió, els hàbits de compra continuen sent els mateixos que en prepandèmia? Durant la pandèmia es va produir un augment important de les vendes en el canal de servei a domicili, però això ha vingut per quedar-se per aquells ciutadans que ho van provar i els hi ha funcionat. Ara es comparteixen els dos canals. És a dir, segons la seva conveniència, en línia o botiga física. Per nosaltres és un gran avantatge tenir bones botigues i un canal en línia competitiu i que funcioni amb els mateixos preus que a la botiga.

El sabadellenc té un perfil híbrid? Aquí, a Sabadell, i per extensió al Vallès, ens passa una cosa molt curiosa: no sabem el perquè, però es comparteixen els dos canals. Valoren molt el bon servei a domicili i la compra en xarxa. Probablement, és un hàbit. Al final, si es fan bé les coses, el client respon. I això, en definitiva, fa que el nostre model comercial encaixi molt bé amb el ciutadà de Sabadell que busca una qualitat del producte fresc, en tot allò que és carnisseria, peixateria, formatgeria i fleca, oferint una garantia al nivell dels millors especialistes.

Amb aquest escenari, Bon Preu es planteja reforçar la seva aposta a la ciutat? Recentment, tot i acabar d’inaugurar el segon supermercat del carrer Brutau, ja puc dir que obrirem l’Esclat més gran de Sabadell, a la Rambla Ibèria. Espero que els pròxims mesos tinguem la possibilitat de posar-lo en marxa. Els timings exactes encara no els tenim, però no hauríem de trigar massa. A finals d’aquest any o principis del 2024 hauria d’estar obert.