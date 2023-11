El juvenil del CE Sabadell rep el Barça a l’Olímpia

El Barça Atlètic – CE Sabadell d’avui dissabte al Johan Cruyff no serà l’únic duel entre blaugranes i arlequinats del cap de setmana. Demà diumenge, a les 16 h, l’Olímpia viurà el partit de la Divisió d’Honor entre els juvenils del Centre d’Esports i d’un conjunt culer que arriba amb diverses baixes. “Nosaltres arribem en un bon moment i ells tenen algunes peces clau fora. No ens podem refiar perquè el Barça sempre té els millors jugadors, però l’objectiu serà fer un bon partit i sumar els tres punts”, explica Albert Milà.

Continuïtat al bon moment

El Sabadell arriba en bona dinàmica. Els arlequinats acumulen quatre jornades consecutives puntuant, amb dues victòries i dos empats i ja comencen a obrir escletxa amb la zona vermella. El passat cap de setmana, però, l’equip de Milà va deixar escapar dos punts en la visita de l’EF Gavà a Olímpia (2-2) en un partit que guanyaven per 2-0 al descans. “En aquesta categoria quan et relaxes ho pagues. Vam fer una primera part molt bona, en la línia de les darreres setmanes, però en 10 minuts de dubtes ens van empatar. Hem de valorar la dinàmica que portem, però treballar perquè no ens torni a passar”, reflexiona el tècnic.

El Barça, a l’altra cara de la moneda, arriba en un tram d’incertesa. Després d’arrencar la lliga amb sis victòries consecutives, els culers sumen només 4 dels darrers dotze punts en joc després de vèncer al Platges Calvià, caure davant Cornellà i Real Zaragoza i empatar a la darrera jornada contra la Damm. Un pobre balanç per a un equip que ara és colíder, per darrere de l’Espanyol amb 22 punts tots dos. A aquesta mala dinàmica s’hi afegeix que els blaugrana no podran comptar amb Marc Guiu, Héctor Fort, Pau Cubarsí, Pau Prim, Quim Junyent, Juan Hernández, Andrés Cuenca ni Marc Bernal, que es troben disputant el Mundial sub17 a Indonèsia.

El Mercantil, a retrobar-se amb el triomf a Badalona

El CE Mercantil, pel seu costat, vol trencar la mala ratxa de resultats en la seva visita a la gran revelació de la temporada al grup 3 de Divisió d’Honor, el Badalona, avui dissabte (18 h). L’equip de Carlos López acumula tres partits consecutius sense guanyar, però continua en una posició molt còmoda i tranquil·la a la taula. El rival arriba com a gran sorpresa de la lliga. Els badalonins són quarts a només dos punts del lideratge i estan signant una gran campanya fins al moment.